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Inspektorat: Nastavak nadzora formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 11:15

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Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Povodom najava o mogućem rastu cijena tečnih naftnih goriva, usljed rasta cijene nafte na svjetskim berzama, republička tržišna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj, saopštio je Inspektorat Srpske.

Trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine naftnim derivatima dužni su da se prilikom formiranja cijena pridržavaju marže propisane Odlukom o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, a koju je Vlada Republike Srpske donijela u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva.

- U odnosu na mjesec mart kada su na tržištu zabilježene značajne nepravilnosti pri formiranju cijena, zbog čega su trgovci sankcionisani od strane inspekcijskih organa, u prethodnom periodu stanje na tržištu je vidno stabilizovano - navodi se u saopštenju.

Usljed trenutnih okolnosti na globalnom nivou, mogući su poremećaji koji će uticati i na tržište Republike Srpske, naglasili su iz Inspektorata.

- S tim u vezi, formiranje cijena i dalje ostaje u fokusu djelovanja inspekcije, a u cilju zaštite ekonomskih interesa građana i suzbijanja nerealnog formiranja cijena. Inspekcija će pratiti stanje na terenu i prilagođavati svoj rad kako to situacija bude zahtijevala - zaključili su.

(RTRS)

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Inspektorat Republike Srpske

Cijene goriva

Republika Srpska

inspekcijska kontrola

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