Dijete ima teške povrede glave i grudnog koša: Najnovije informacije o stanju povrijeđenih u Crnog Gori

Četrnaest povrijeđenih osoba u udesu u mjestu Lipci, koje se nalaze u Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ u Risnu, stabilnog je zdravstvenog stanja.

"Jedna maloljetna osoba, kod koje su konstatovane teške povrede glave i grudnog koša, transportovana je u Klinički centar Crne Gore, dok je u KBC Kotor hospitalizovana osoba kod koje su dijagnostikovane povrede grudnog koša i prelomi rebara", navode iz Ministarstva zdravlja Crne Gore.

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U današnjem saopštenju o stanju povrijeđenih državljana Srbije u nesreći koja se dogodila juče nešto poslije 13 časova, kada je jedna djevojka (21) podlegla povredama, iz Ministarstva zdravlja Crne Gore naveli su da su odmah nakon dobijanja informacije o nesreći u mjestu Lipci aktivirani svi raspoloživi kapaciteti.

"U saobraćajnoj nezgodi povrijeđeno je ukupno 17 lica, od kojih je jedna osoba, uprkos svim naporima medicinskih timova i sprovedenim mjerama reanimacije, preminula od posljedica zadobijenih povreda. Odmah po dobijanju informacije o udesu, aktivirani su svi raspoloživi kapaciteti zdravstvenog sistema Crne Gore, a u zbrinjavanje povrijeđenih uključene su ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Specijalne bolnice „Vaso Ćuković“ u Risnu, Kliničko-bolničkog centra Kotor i Kliničkog centra Crne Gore " navodi se u saopštenju.

Zahvaljujući, kako su naveli, brzoj reakciji, dobroj organizaciji i visokom stepenu koordinacije svih uključenih zdravstvenih ustanova i službi, povrijeđeni su blagovremeno trijažirani, medicinski zbrinuti i transportovani u skladu sa težinom povreda i medicinskim indikacijama.

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U Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ u Risnu trenutno je hospitalizovano 14 povrijeđenih lica, koja se, prema posljednjim informacijama, nalaze u stabilnom zdravstvenom stanju i pod kontinuiranim su nadzorom medicinskih timova - naveli su iz Ministarstva zdravlja.

U Kliničko-bolničkom centru Kotor zbrinuto je jedno povrijeđeno lice sa povredama grudnog koša i prelomima rebara.

Nakon sprovedene dijagnostike utvrđeno je da nema znakova životno ugrožavajućih komplikacija, a pacijent je stabilnih vitalnih parametara i nalazi se pod daljim medicinskim nadzorom. Jedno maloljetno lice transportovano je u Klinički centar Crne Gore, gdje je nakon sprovedene kompletne dijagnostike i pružena adekvatna medicinska pomoć - navodi se u saopštenju i dodaje:

Kod pacijenta su konstatovane teške povrede glave i grudnog koša, te se nalazi na intenzivnom liječenju, uz kontinuirani nadzor multidisciplinarnog medicinskog tima i primjenu neophodnih mjera liječenja.

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Ministarstvo zdravlja, u koordinaciji sa zdravstvenim ustanovama, nastavlja da prati zdravstveno stanje svih povrijeđenih i pruža neophodnu podršku u njihovom daljem zbrinjavanju.

(Tanjug)