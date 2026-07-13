Propao referendum o naplati parkinga za stanare u Ljubljani

Na ljubljanskom referendumu o uredbi o parkiranju, kojom bi se reorganizovalo parkiranje u ljubljanskim naseljima uvođenjem naplate parkiranja i dozvola za stanovnike, glasalo je nešto manje od 19 odsto stanovnika Ljubljane, saopštila je Opštinska izborna komisija.

Zbog ovakve izlaznosti, referendum je proglašen neuspješnim. Da bi referendum bio uspješan, bilo je potrebno najmanje 45.500 glasova protiv.

Prema posljednjim podacima, bilo je 42.916 važećih glasačkih listića. Od onih koji su glasali, 93,96 odsto (40.324 glasa) izjasnilo se protiv uredbe o parkiranju, dok je 6,04 odsto (2.592 glasa) podržalo uredbu.

„Hvala svima koji su odvojili vrijeme i izašli na referendum. Hvala volonterima, donatorima, podržavaocima i svima koji su nam pomogli da mi, njeni stanovnici, danas možemo odlučivati o Ljubljani. Prema trenutno objavljenim nezvaničnim rezultatima, 40.324 stanovnika Ljubljane pokazala su gradonačelniku žuti karton glasanjem protiv i poslala jasnu poruku da se ne slažu sa načinom vođenja našeg grada“, napisao je, između ostalog, predstavnik Građanske inicijative za Ljubljanu – CILj, Klemen Fajs, komentarišući ishod referenduma o uredbi o parkiranju i predstavljajući dalji rad inicijative.

Povodom ovakvih rezultata oglasila se i stranka Ljevica.

„Sa gotovo 94 odsto glasova protiv uredbe, stanovnici su glasno pokazali da žele da učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja značajno utiču na njihov svakodnevni život. Odbacivanjem saobraćajne politike danas su izglasali nepovjerenje Zoranu Jankoviću“, naglasila je Urška Honzak, gradska odbornica Ljevice i koordinator ljubljanskog lokalnog odbora.

Referendum o uredbi o parkiranju bio je treći opštinski referendum od 2000. godine i prvi koji je pokrenut velikom kampanjom prikupljanja potpisa građana. Građanska inicijativa za Ljubljanu, uz pomoć istomišljenika, prikupila je nešto više od 14.000 potpisa.

(Kliks)