Logo

Preminuo legendarni glumac Sem Nil

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 08:29

Komentari:

0
Преминуо легендарни глумац Сем Нил
Foto: Tanjug / AP / Richard Shotwell

Svjet je potresla vijest o smrti legendarnog glumca Sema Nila, koji je preminuo u 78. godini, piše „Skaj njuz“. Glumac, najpoznatiji po ulogama u blokbasteru „Park iz doba jure“ („Jurassic Park“) i hit seriji „Birmingemska banda“ („Peaky Blinders“), ostavio je iza sebe neizbrisiv trag u svjetskoj kinematografiji.

Njegova porodica potvrdila je tužnu vijest u zvaničnom saopštenju, navodeći da je preminuo u ponedjeljak, 13. jula, u Sidneju, u Australiji. Prema njihovim riječima, Nil je otišao mirno, okružen svojim najbližima.

„Sa neizmjernom tugom porodica Sema Nila dijeli vijest o njegovom odlasku u ponedjeljak, 13. jula, u Sidneju, u Australiji“, navodi se u saopštenju.

Сем Нил
Sem Nil

„Sem je bio okružen porodicom i otišao je uz dostojanstvo koje je krasilo čitav njegov život.

Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali blagosloven činjenicom da je Sem ostao slobodan od raka.

Porodica želi da izrazi najdublju zahvalnost osoblju Privatne bolnice ‘Sveti Vinsent’ (St Vincent's Private Hospital) na njihovoj nevjerovatnoj njezi.

Više detalja biće podijeljeno kasnije, ali za sada, u ime porodice, molimo vas da poštujete njihovu privatnost dok se suočavaju sa ovim nemjerljivim gubitkom“, navodi se u objavi Nilove porodice.

Iako je vijest o smrti bila neočekivana, porodica je istakla važnu činjenicu – Sem je do samog kraja ostao izliječen od raka (limfoma) sa kojim se borio u prethodnom periodu. Njegova borba sa bolešću bila je poznata javnosti, ali je on o njoj uvijek govorio sa optimizmom, fokusirajući se na rad i svoju vinariju na Novom Zelandu.

Sem Nil ostaće upamćen kao vrhunski glumac, kao čovjek od integriteta i dostojanstva, što je njegova porodica posebno naglasila u svom posljednjem pozdravu, prenosi Skaj njuz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sem Nil

preminuo glumac

Peaky Blinders

Komentari (0)

Više iz rubrike

Андрија и Цана

Scena

Kod ovog legendarnog pjevača su se vjerili Mala Cana i Andrija Bajić!

2 h

0
Ана Николић

Scena

Ana Nikolić smršala 50 kilograma, ovo je njen jelovnik

22 h

0
Здравко Чолић

Scena

"Prvu djevojku sam imao u kasnim tridesetim": Čola iznenadio priznanjem

1 d

0
Холивудски глумац Бред Пит и његова партнерица Инес де Рамон привукли су пажњу на утакмици Свјетског првенства 2026, која је одиграна на стадиону СоФи у Калифорнији. Из свечане ложе пратили су побједу Шпаније над Белгијом резултатом 2:1.

Scena

Bred Pit i Ines de Ramon razmjenjivali nježnosti na tribinama Svjetskog prvenstva

1 d

0

  • Najnovije

09

51

U nastavku akcije „Kalibar“ oduzeto oružje

09

41

Peking: Evakuisano više od 170.000 ljudi zbog prijetnje od poplava

09

38

Vraćali su se sa svadbe pa poginuli: 13 mrtvih u sudaru

09

36

Narodna skupština sutra o Nacrtu izmjena zakona o prevozu eksplozivnih materija

09

26

Izgleda kao biće iz horor filma: Prvi snimak rijetke ribe koja ima providnu glavu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima