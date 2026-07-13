Preminuo legendarni glumac Sem Nil

Svjet je potresla vijest o smrti legendarnog glumca Sema Nila, koji je preminuo u 78. godini, piše „Skaj njuz“. Glumac, najpoznatiji po ulogama u blokbasteru „Park iz doba jure“ („Jurassic Park“) i hit seriji „Birmingemska banda“ („Peaky Blinders“), ostavio je iza sebe neizbrisiv trag u svjetskoj kinematografiji.

Njegova porodica potvrdila je tužnu vijest u zvaničnom saopštenju, navodeći da je preminuo u ponedjeljak, 13. jula, u Sidneju, u Australiji. Prema njihovim riječima, Nil je otišao mirno, okružen svojim najbližima.

„Sa neizmjernom tugom porodica Sema Nila dijeli vijest o njegovom odlasku u ponedjeljak, 13. jula, u Sidneju, u Australiji“, navodi se u saopštenju.

Sem Nil

„Sem je bio okružen porodicom i otišao je uz dostojanstvo koje je krasilo čitav njegov život.

Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali blagosloven činjenicom da je Sem ostao slobodan od raka.

Porodica želi da izrazi najdublju zahvalnost osoblju Privatne bolnice ‘Sveti Vinsent’ (St Vincent's Private Hospital) na njihovoj nevjerovatnoj njezi.

Više detalja biće podijeljeno kasnije, ali za sada, u ime porodice, molimo vas da poštujete njihovu privatnost dok se suočavaju sa ovim nemjerljivim gubitkom“, navodi se u objavi Nilove porodice.

Iako je vijest o smrti bila neočekivana, porodica je istakla važnu činjenicu – Sem je do samog kraja ostao izliječen od raka (limfoma) sa kojim se borio u prethodnom periodu. Njegova borba sa bolešću bila je poznata javnosti, ali je on o njoj uvijek govorio sa optimizmom, fokusirajući se na rad i svoju vinariju na Novom Zelandu.

Sem Nil ostaće upamćen kao vrhunski glumac, kao čovjek od integriteta i dostojanstva, što je njegova porodica posebno naglasila u svom posljednjem pozdravu, prenosi Skaj njuz.