"Prvu djevojku sam imao u kasnim tridesetim": Čola iznenadio priznanjem

Muzička zvijezda Zdravko Čolić svoj privatni život uspješno čuva od očiju javnosti, ali je jednom prilikom napravio presedan i ispričao zanimljivosti iz istog.

Veliki umjetnik otkrio je da nipopto nije želio brak, te da je prvu ozbiljnu djevojku imao tek u zrelim godinama.

- Dosta kasno sam imao prvu djevojku. Prva djevojka mi je bila već kad sam bio zreo. Krajem tridesetih, prva djevojka mi je bila Jasna iz Lokica - priznao je Čola.

Saletale ga djevojke

Ispričao je šta su sve žene radile kako bi mu se približile.

- Pokušavao sam to da izbjegavam koliko sam mogao nekim ponašanjem. Ja sam stanovao u Zagrebačkoj 31 na Grbavici i tamo su ekskurzije žena dolazile i šarale po zidovima. Tri puta smo krečili dvorište. To su prikazali u dokumentarcu "Pevam danju, pevam noću" - rekao je on.

Supruga ga promijenila

Kada je upoznao sadašnju suprugu Aleksandru, odmah se zaljubio u nju.

- Mi smo se upoznali u Brelima. Onda je to trajalo bome 11 godina. To je nekako išlo sporo i na kraju je bilo biti ili ne biti. Nije lako udati ćerku za estradnog umjetnika za koja se svašta pričalo i priča. Bila je to simpatija na prvi pogled i to ti se u životu dogodi tri-četiri puta da ti se neko svidi i da želiš biti s njim, ali nije loše kad se ljudi dugo zabavljaju jer tad se pojavi nešto drugo, briga o nekom - uvjeren je on.

Scena Zdravko Čolić otkrio šta ne radi na Vaskrs

Kod Aleksandre najviše cijeni to što je odana, nepokolebljiva i poštena.

Čola je otkrio je i da li mu je tokom karijere zasmetao neki trač o kome se dugo govorilo.

- Postoje te neke netačnosti jesi li bio s ovom ili onom, ovim ili onim, ali ljudi u kafićima pričaju, a svi znaju da nije tačno. Bila je gomila tih insinuacija sedamdesetih i osamdesetih, ali kasnije ostariš pa te više "ne uzimaju u usta". Jedan moj producent iz Sarajeva, koji živi u Budvi, Milan Stupar, u vreme tih tračeva na seksualnoj osnovi, on je rekao: "Je*o majku, kako si ti srećan čovjek, i kad te nema prisutnog u javnosti s novim materijalom, dobiješ trač koji prepričava cijela Juga." On to gleda strateški. Sve se zaboravlja i dolaze nove stvari, ali u javnom poslu to je nešto s čim se moraš nositi - zaključio je Čolić.

(telegraf)