Jedini estradni sukob Zdravka Čolića: Nikada nije prešao preko ove uvrede

28.04.2026 15:26

Foto: Zdravko Čolić/Instagram/printscreen

Zdravko Čolić je definitivno jedna od najmanje konflktnih javnih ličnosti na našim prostorima. Međutim, jedan njegov estradni sukob i danas se pamti.

Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, sedamdesetih i osamdesetih godina zajedno s plesnom grupom Lokice nastupala je sa Zdravkom Čolićem, pa su godinama bili veliki prijatelji. Međutim, u jednom trenutku je došlo do sukoba, a pjevač i poznata dama nisu popravili odnos ni četiri decenije nakon kraha prijateljstva.

Naime, Zdravko Čolić se jako uvrijedio kada je Leposava Stefanović izjavila da nije talentovan za ples.

Kada se pjevač vratio iz vojske, gd‌je je otišao 1978. godine, prestao je da priča s njom, a ona je u više navrata istakla da joj je mnogo žao zbog toga.

"Kada smo snimali film 'Pevam danju, pevam noću', rekla sam reditelju Jovanu Ristiću da Zdravko nije talentovan za ples. Kako je to bio film o Čoli, reditelj mi je rekao da su svi, počevši od prijatelja, kolega, pa i instruktora plesa uljepšavali izjave o njemu i da sam ja zapravo jedina koja kaže ono što svi vide – a to je da Zdravko ne zna da pleše", rekla je Lokica svojevremeno.

"Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to reći jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talent za ples, a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da pleše. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i supruge. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta", zaključila je Lokica tada.

Lokica se, inače, može pohvaliti svestranim znanjem i vještinama. Bila je pedagog, profesorka baleta, fitnes instruktorka, ali iznad svega pionirka jugoslavenskog scenskog nastupa. Šira javnost zna je kao vođu plesne grupe 'Lokica' koju su činile d‌jevojke istih konstitucija, plesnih sposobnosti i kratkih, na bob ošišanih frizura, uglavnom ofarbanih u plavo.

Iako ju je ples oduvijek fascinirao, na nagovor oca završila je Arhitektonski fakultet, a jedno vrijeme se time čak i bavila.

