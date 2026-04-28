Otkriveno ko je platio dug Milana Stankovića

Iako su od tada prošle godine, nekadašnji direktor “Granda” Saša Popović priznaje da mu i dan-danas nije jasno zašto je pjevač donio takvu odluku.

Kako je Saša Popović ispričao, Milan Stanković je iznenada tražio raskid ugovora neposredno nakon učešća na Evroviziji 2010. godine.

"Jedno prije podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uvjerim da griješi, ali je insistirao na raskidu", prisjetio se Popović.

Prema njegovim riječima, ugovor je mogao biti raskinut samo uz plaćanje penala na svakih šest mjeseci, a tu obavezu je na sebe preuzela Rada Manojlović.

Raskinuo ugovor sa 50.000 evra

"Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem", otkrio je Saša i dodao da pravi razlog Milanovog odlaska nikada nije saznao.

Popović je istakao da je produkcija u Stankovića uložila nevjerovatan trud i novac, te da je u planu bio i novi, izuzetno skup album:

"Ne znam, ni dan danas. Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah poslije Evrovizije 2010. godine. Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pjesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vrijeme, prije 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumijem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je donio odluku da raskine ugovor", izjavio je Popović za "Blic".

Žika Jakšić je rekao da je Milan Stanković svojevremeno tužio Grand jer je želio da raskine ugovor. Međutim, tužbu je kasnije povukao i oni su sporazumno raskinuli ugovor.

"Sada bih ga posavjetovao isto što i tada. Da nađe producenta i da sluša. Da se osloni na ljude koji su iskusniji u poslu. Najčešće pjevači kada snime prvi hit misle da su najbolji menadžeri, tekstopisci, aranžeri spota… Tako sebi upropaste karijeru. Ovaj posao je zahtjevan i ne škodi malo iskustva i malo da se posavjetujete sa ljudima koji su tu godinama, a ne ishitreno donositi odluke. On je ishitreno donosio odluku. Njegov odlazak iz Granda je bila ishitrena odluka, onda je povukao i sudsku tužbu i onda je tu došlo sporazumno do raskida ugovora. Prošlo je 10 godina od tog događaja i on se nije pomjerio sa mjesta i nije napredovao. Uz Grand je došao za 4 godine do Pjesme Evrovizije. Sa njim se nisam čuo od tada i nema potrebe", rekao je i dodao:

“On je htio da raskine ugovor, morao je da angažuje advokate da bi se raskinuo jer nije bio raskidiv”.