Da li je nizak krvni pritisak opasan? Ovo su alarmi da se morate javiti ljekaru

Može li nizak krvni pritisak (hipotenzija) da bude razlog za brigu? Stručnjaci objašnjavaju kada predstavlja rizik po zdravlje i koje simptome ne treba ignorisati.
Kada je krvni pritisak niži od 90/60 mm Hg, smatra se niskim. Do toga može dovesti više faktora. Najčešći simptomi su vrtoglavica i nesvestica, ali mnogi ljudi nemaju nikakve tegobe. To može biti zbunjujuće – kada nizak pritisak zapravo postaje opasan?
U određenim situacijama – da. Nizak krvni pritisak može smanjiti dotok krvi do važnih organa, poput mozga, srca i bubrega. Iako neki ljudi prirodno imaju niži pritisak bez simptoma, problem nastaje kada on naglo padne ili izaziva tegobe kao što su:
S druge strane, kod mnogih zdravih osoba vrijednosti ispod 90/60 mm Hg ne izazivaju simptome i ne zahtjevaju liječenje.
Važno je znati da nizak pritisak može postati opasan ako padne toliko da organi ne dobijaju dovoljno kiseonika. Tada se javljaju upozoravajući znaci poput omaglice i gubitka svijesti. Ako se ne liječi, stanje može postati ozbiljno i dovesti do trajnog oštećenja organa, pa čak i kome ili smrti.
Kada je riječ o srčanom i moždanom udaru, istraživanja pokazuju da je kod osoba sa niskim rizikom vjerovatnoća ovih događaja zbog niskog pritiska mala.
Izrazito nizak krvni pritisak može izazvati niz problema u organizmu:
Otkazivanje organa -nagli pad pritiska može oštetiti bubrege, jer im je potreban određeni pritisak da bi filtrirali krv. Dugotrajna hipotenzija može ugroziti i jetru i crijeva.
Oštećenje mozga - ako mozak ne dobija dovoljno krvi bogate kiseonikom, povećava se rizik od moždanog udara ili trajnog oštećenja (problemi sa pamćenjem i razmišljanjem).
Opterećenje srca - srce pokušava da nadoknadi nizak pritisak tako što brže kuca (tahikardija), što može dovesti do srčanih problema ako ni samo srce ne dobija dovoljno krvi.
Hipotenzivni šok - najteži oblik, kada cirkulacija otkazuje, a organi počinju da prestaju da funkcionišu.
Ozbiljni simptomi niskog pritiska mogu uključivati:
Ovi znaci mogu ukazivati na ozbiljna stanja kao što su teška dehidratacija, obilno krvarenje, srčani problemi, infekcije, alergijske reakcije ili šok. Nizak pritisak može izazvati i naglo ustajanje, dugotrajna bolest, visoka temperatura, povraćanje, dijareja, trudnoća ili neželjeni efekti lijekova.
Lekari mogu preporučiti različite analize kako bi otkrili uzrok:
Laboratorijske analize:
Snimanja:
rendgen
Dodatni testovi:
Evo nekoliko jednostavnih savjeta:
Potražite medicinsku pomoć ako su simptomi česti, jaki ili se pogoršavaju, ili ako se nesvjestica ponavlja.
Hitna pomoć je neophodna ako osoba:
Takođe, obratite se ljekaru ako:
Nizak krvni pritisak nije uvijek opasan, ali u određenim situacijama može biti ozbiljan. Važno je prepoznati simptome na vrijeme i reagovati kako bi se spriječile komplikacije, prenosi Kurir.
