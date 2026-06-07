Dodik: U političkom Sarajevu su stranci, politički muslimani i neki iz Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da će Srbi izgubiti identitet i neće moći da se očuvaju kao politička zajednica ako prihvate dalje egzistiranje u BiH, naglasivši da neki iz Republike Srpske pokušavaju da se nametnu kao vladajuća priča u BiH što bi bilo na štetu Srpske i njene snage.

Dodik je naglasio da je danas glavna borba između političkog Sarajeva i političke Banjaluke.

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"U političkom Sarajevu su stranci i politički muslimani, a nažalost neki iz Republike Srpske koji su sada u institucijama vlasti pokušavaju da se nametnu kao vladajuća politička priča u BiH. To bi bilo na štetu Republike Srpske i njene snage", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja se večeras emituje na RTRS-u.

Kada je riječ o poziciji Republike Srpske u svijetu, Dodik je rekao da je dobro pozicionirana u američkoj novoj administraciji i u Ruskoj Federaciji u cjelini.

"Namjerno kažem američkoj administraciji a ne Americi u cjelini, a u Ruskoj Federaciji potpuno. Imajući u vidu te dvije poluge, uz Kinu koja je objektivna, mislim da bolje stojimo danas nego ranije", kaže Dodik.

On je ponovio da je promjenom u administraciji SAD političke funkcije dobili ljudi koji nešto drugačije misle, a primarno su protiv bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena i njihove demokratske strukture.

Ukazao je da je Tramp i u prvom mandatu pokušavao da se riješi duboke države i da nametne neku novu politiku, ali da u značajnom obimu nije uspio.

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"Još uvijek duboka država u SAD nije poražena ali mi lakše dolazimo do ljudi da im predstavimo naše pozicije", naveo je Dodik.

Dodao je da je prilikom nedavnih razgovora u Vašingtonu u kojima su govorili o situaciji u BiH, jedan od zvaničnik upitao "kako nismo poludjeli".

"I to je pitanje za sve nas u Republici Srpskoj. Treba početi razmišljati šta nas je održalo. Mislim da je čvrsta vjera da smo na ispravnom putu i da smo u pravu kada kažemo da hoćemo da živimo u Republici Srpskoj i ne želimo da nam nameću neku vrstu priče iz Sarajeva", zaključio je Dodik.

Ne smije se dozvoliti da se srpski narod uvuče u bilo kakav sukob

U BiH nema dogovora, situacija je patološka, ali se ne smije se dozvoliti da se srpski narod uvuče u bilo kakav sukob, mora se očuvati mir, poručio je Dodik.

"Nekada moram korak nazad, nekad moram progutati, ne spavati, ali moramo čuvati mir. Ne smijem dozvoliti da ovaj narod uđe u bilo kakav sukob po bilo kom osnovu. Zato će duže trajati propadanje BiH", rekao je Dodik.

Konstatovao je da će se BiH jednog dana urušiti kada svima dosadi, a funkcionisaće jedino što može, a to je Republika Srpska.

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"Danas da se odvojimo kao država mogli bi tako da funkcionišemo, BiH kao ni FBiH ne mogu, kantoni su posvađani", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja se emituje na RTRS-u.

On je istakao da Srpska ima vrijeme da nešto uradi dok je nova američka administracija, dok u Sarajevu čekaju da to vrijeme prođe očekujući da dođe neko ko će Srbima zavrtati ruke, uvoditi sankcije, izvoditi ih pred sudove.

Dodik je naveo da za svaki ravnopravan dijalog moraju da postoje pretpostavke, da su sagovornici zdravog razuma, da u to ne unose propagandni trikovi.

"Oni su u Sarajevu umislili da je BiH njihova i samo im valja Srbin koji će sutra reći da je greška ono što su radili Ratko Mladić i Radovan Karadžić, da su oni ratni zločinci. Kad se kaže da nisu onda tužakaju sudovima i zatvaraju po zatvorima", napomenuo je Dodik.

Ocijenio je da se dolazi do apsurda u kome nema smisla biti jer u političkom Sarajevu hoće BiH u kojoj Srbi treba da budu poniženi, potcijenjeni.