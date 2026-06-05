Cvijanović: Podržavamo napore američke administracije usmjerene ka reafirmaciji suvereniteta BiH

Apsolutno podržavamo napore američke administracije usmjerene ka reafirmaciji suvereniteta BiH - navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na Iksu.

Zahvalni smo, kaže Cvijanović, zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država na naporima da se afirmišu lokalna rješenja, unutrašnji dijalog konstitutivnih naroda i puna odgovornost demokratski izabranih institucija na svim nivoima vlasti u BiH.

Sa ovim pristupom Republika Srpska je u potpunosti saglasna.

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- Istovremeno, teško je razumjeti nastojanja pojedinih članica takozvanog Savjeta za implementaciju mira da BiH, više od trideset godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, i dalje održavaju u statusu posljednje kolonije u Evropi. Smatramo da uloga visokih predstavnika mora biti vraćena u Aneks 10 Dejtonskog sporazuma, do potpunog ukidanja, a takozvana "bonska ovlaštenja", koja predstavljaju prepreku unutrašnjem dijalogu i jedan od ključnih izvora političkih kriza u BiH, budu odmah uklonjena iz političkog života BiH - istakla je Cvijanović.

Dodala je da je krajnje je vrijeme da BiH prestane biti eksperiment međunarodnog upravljanja i postane država u kojoj se odluke donose isključivo demokratski izabrani predstavnici konstitutivnih naroda na svim nivoima vlasti, u skladu sa Ustavom koji je definisan u okvirima Dejtonskog sporazuma.