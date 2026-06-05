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Oglasila se delegacija EU: Nastavljaju se konsultacije o imenovanju visokog predstavnika

Autor:

ATV
05.06.2026 14:32

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ОХР високи представник у БиХ
Foto: ATV

Delegacija EU u BiH nastavlja intenzivne konsultacije u narednim danima i spremna je da se ponovo sastane sa partnerima u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ kako bi uskoro završili proces imenovanja novog visokog predstavnika, rečeno je Srni u Delegaciji EU.

Iz te delegacije su naveli da je BiH podnijela zahtjev za članstvo u EU, te u svjetlu ovog osnovnog opredjeljenja, članice EU u okviru Upravnog odbora PIK-a smatraju da bi novi visoki predstavnik, u skladu sa dosadašnjom praksom, trebao dolaziti iz države članice EU.

Naglašeno je da su članice EU u okviru Upravnog odbora PIK-a u cijelosti posvećene imenovanju visokog predstavnika do kraja juna.

"Cijenimo saradnju sa SAD i drugim međunarodnim partnerima u okviru Upravnog odbora, uz uvažavanje konstruktivnih razgovora vođenih tokom protekla dva dana. Odlučni smo da sa njima nastavimo da radimo i približavamo stavove oko kandidata koji je, kao integrativni faktor, u mogućnosti da sarađuje sa svim akterima u sprovođenju mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere", napomenuli su iz Delegacije EU.

Nakon što je na sjednici PIK-a propao pokušaj da bude imenovan novi visoki predstavnik u BiH, Ambasada SAD uputila je otvorene kritike na račun evropskih partnera uz najavu o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u BiH.

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Tagovi :

Evropska unija

Bosna i Hercegovina

zasjedanje PIK-a

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