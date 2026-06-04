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Kristijan Šmit danas završio svoju priču u BiH

Autor:

ATV
04.06.2026 22:26

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Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Foto: ATV

Kristijan Šmit završio je danas, 4. juna, svoju priču u BiH, što je i sam potvrdio nakon sjednice Upravnog odbora PIK-a.

Šmit je rekao da je ovo posljednja sjednica PIK-a "kojom predsjedava", iako njega od samog početka Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, a poznato je da sjednicama predsjedava upravo visoki predstavnik.

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Prema njegovim riječima, kandidat koji bude izabran imaće zadatak da podrži sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i pomogne vlastima BiH u sprovođenju reformi, posebno kada je riječ o ispunjavanju uslova iz agende “pet plus dva”.

Ono što je zanimljivo u ovoj njegovoj izjavi je da Šmit očekuje od budućeg visokog predstavnika da radi suprotno od onoga što je on radio. Svojim odlukama stvarao je krize u BiH i upravo narušavao Dejtonski sporazum - po čemu će na kraju ostati i upamćen.

Bez dogovora na sjednici

Podsjećamo, politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (PIK) na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika u BiH te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

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Tagovi :

Kristijan Šmit

Kristijan Šmit odlazi

Kristijan Šmit ostavka

OHR

visoki predstavnik

PIK BiH

Savjet za provođenje mira

Savjet za implementaciju mira

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