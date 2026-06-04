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Cvijanović: ATV jedan od najznačajnijih izvora informisanja

Autor:

ATV
04.06.2026 22:03

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Цвијановић: АТВ један од најзначајнијих извора информисања

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je 29. rođendan Alternativnoj televiziji, ističući da je naša medijska kuća izrasla u jedan od najznačajnijih izvor informisanja.

"Povodom 29. rođendana Alternativne televizije, upućujem iskrene čestitke rukovodstvu, novinarima, urednicima i svim zaposlenima koji su svojim profesionalnim, odgovornim i predanim radom izgradili prepoznatljiv i respektabilan medij", poručila je Cvijanovićeva i istakla:

"Tokom gotovo tri decenije postojanja, Alternativna televizija izrasla je u jedan od najznačajnijih izvora informisanja, potvrđujući značaj pravovremenog, tačnog i objektivnog informisanja javnosti".

Cvijanovićeva je poželjela da i u godinama koje dolaze ATV nastavi da jača povjerenje gledalaca, njeguje visoke profesionalne standarde i ostvaruje uspjehe koji će potvrđivati našu važnu ulogu u informisanju javnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

ATV

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