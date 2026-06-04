Jedna stvar je sutra obavezna, a ne radi se ni za jedan drugi praznik

Autor:ATV
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Srpska pravoslavna crkva 5. juna obilježava praznik Svetog Mihaila Ispovjednika, svetitelja koji se u narodu posebno poštuje zbog svoje istrajnosti u vjeri i duhovnoj snazi.
Vjernici ovaj dan dočekuju sa posebnim poštovanjem, uz običaje koji se prenose generacijama.
Sveti Mihailo Ispovjednik zamonašio se u mladosti, zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim, u vrijeme patrijarha Tarasija, koji ih je poslao u manastir na obali Crnog mora. Prema predanju, njihova molitva bila je snažna i duboko ukorijenjena u vjeri.
Učestvovao je na Sedmom vaseljenskom saboru, a kasnije je, po želji cara, bio poslat u misiju pregovora o miru kod kalifa Haruna al Rašida.
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Međutim, u vrijeme cara Lava Jermenina, Sveti Mihailo je svrgnut sa crkvenog prijestola zbog svog čvrstog stava u odbrani poštovanja ikona. Protjeran je u izgnanstvo, gdje je u siromaštvu i teškoćama ostao vjeran pravoslavlju do kraja života. Upokojio se 818. godine.
Prema narodnom predanju, na dan Svetog Mihaila Ispovjednika ne preporučuje se ušivanje odjeće. Takođe se vjeruje da je poželjno očistiti i pospremiti dom, kako bi se u kuću unijela harmonija i mir.
Ovi običaji, iako jednostavni, imaju duboku simboliku – vjernici ih poštuju kao način da očuvaju duhovni red, spokoj i blagoslov u svom domu.
Sveti Mihailo Ispovjednik ostaje simbol istrajnosti, vjere i duhovne snage. Njegov praznik podsjeća vjernike na važnost smirenja, unutrašnjeg reda i poštovanja tradicije.
Upravo zato se ovaj dan, osim molitvom, obilježava i kroz male svakodnevne rituale koji imaju za cilj da u dom unesu mir i blagostanje, prenosi Ona.rs.
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