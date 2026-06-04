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Jedna stvar je sutra obavezna, a ne radi se ni za jedan drugi praznik

Autor:

ATV
04.06.2026 21:31

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Православље, црква
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva 5. juna obilježava praznik Svetog Mihaila Ispovjednika, svetitelja koji se u narodu posebno poštuje zbog svoje istrajnosti u vjeri i duhovnoj snazi.

Vjernici ovaj dan dočekuju sa posebnim poštovanjem, uz običaje koji se prenose generacijama.

Ko je bio Sveti Mihailo Ispovjednik

Sveti Mihailo Ispovjednik zamonašio se u mladosti, zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim, u vrijeme patrijarha Tarasija, koji ih je poslao u manastir na obali Crnog mora. Prema predanju, njihova molitva bila je snažna i duboko ukorijenjena u vjeri.

Učestvovao je na Sedmom vaseljenskom saboru, a kasnije je, po želji cara, bio poslat u misiju pregovora o miru kod kalifa Haruna al Rašida.

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Međutim, u vrijeme cara Lava Jermenina, Sveti Mihailo je svrgnut sa crkvenog prijestola zbog svog čvrstog stava u odbrani poštovanja ikona. Protjeran je u izgnanstvo, gdje je u siromaštvu i teškoćama ostao vjeran pravoslavlju do kraja života. Upokojio se 818. godine.

Narodna vjerovanja i običaji

Prema narodnom predanju, na dan Svetog Mihaila Ispovjednika ne preporučuje se ušivanje odjeće. Takođe se vjeruje da je poželjno očistiti i pospremiti dom, kako bi se u kuću unijela harmonija i mir.

Ovi običaji, iako jednostavni, imaju duboku simboliku – vjernici ih poštuju kao način da očuvaju duhovni red, spokoj i blagoslov u svom domu.

Sveti Mihailo Ispovjednik ostaje simbol istrajnosti, vjere i duhovne snage. Njegov praznik podsjeća vjernike na važnost smirenja, unutrašnjeg reda i poštovanja tradicije.

Upravo zato se ovaj dan, osim molitvom, obilježava i kroz male svakodnevne rituale koji imaju za cilj da u dom unesu mir i blagostanje, prenosi Ona.rs.

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Tagovi :

Pravoslavni kalendar

SPC

pravoslavlje

običaji

tradicija

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