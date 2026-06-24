Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocijenio je da su događaji na Bliskom istoku pokazali da strane vojne baze ne garantuju bezbjednost, već zemlje domaćine pretvaraju u potencijalne mete vojnih udara.

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije, izjavio je da nedavni događaji na Bliskom istoku pokazuju da strane vojne baze ne garantuju bezbjednost državama domaćinima, već ih pretvaraju u mete vojnih napada.

"Zaoštravanje situacije na Bliskom istoku pokazalo je da vojne baze nimalo ne pomažu. Naprotiv, postaju mete odmazde i vojnih udara", rekao je Medvedev na Međunarodnom pravnom forumu u Sankt Peterburgu.

On je dodao da strane vojne baze raspoređene na teritorijama drugih država doprinose međunarodnim i regionalnim tenzijama i pozvao na razvoj pravnih mehanizama za smanjenje stranog vojnog prisustva.

Prema njegovom mišljenju, zapadne vojne baze u inostranstvu podrivaju nacionalni suverenitet i slabe sisteme kolektivne bezbjednosti.

Medvedev smatra da bi regionalne bezbjednosne organizacije vremenom trebalo da zamjene vojne baze i djeluju u interesu svojih regiona.

Govoreći o nedavnim događajima u vezi sa Iranom i Ormuskim moreuzom, Medvedev je ocijenio da su oni pokazali nedosljednost među američkim saveznicima kada se suoče sa mogućnošću direktnog vojnog sukoba.

"Kada dođe do stvarnih borbenih dejstava, duh sjevernoatlantskog jedinstva veoma brzo nestaje", rekao je Medvedev.

On je upozorio da vojne akcije i eskalacija tenzija povećavaju rizik od šireg sukoba.

"Nije važno da li je riječ o zapadnim zemljama, Rusiji, Iranu ili bilo kojoj drugoj državi. Međutim, prijetnja globalnog rata kao posljedica takvih provokativnih poteza drastično raste", zaključio je Medvedev.