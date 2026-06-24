Od ovih mečeva zavisi prolaz BiH u nokaut fazu

Fudbalska reprezentacija BiH je uspjela da slavi protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze sa 3:1, čime su došli do četvrtog boda u grupnoj fazi, a vrlo vjerovatno i do prolaza u nokaut fazu. Doduše, njima je potrebno da se poklope još neki rezultati.

BiH je uspjela u svojoj misiji, negdje prije početka šampionata se pričalo o tome da će četiri boda biti dovoljna da se ekipa plasira dalje kao trećeplasirana, a Zmajevi su to uradili nekako i sada nije sve do njih.

Gledali su Zmajevi i ka utakmici Švajcarske i Kanade, gdje je postojalo veoma malo šansi da se nešto promijeni, pa Bosna i Hercegovina nije mogla dalje od trećeg mjesta. Svakako, oni su došli do velikog rezultata, a sada će zavisiti od ostalih rezultata.

Naime, osam od 12 najboljih trećeplasiranih selekcija će proći dalje, dok je jedno sigurno da se u grupi I već zna da trećeplasirani neće biti bolji od Bosne i Hercegovine, pošto tamo ekipe imaju po nula bodova.

Samim tim, Bosni i Hercegovini je potrebno da se bar još tri selekcije "sapletu", kako bi otišli dalje.

Od kojih mečeva zavisi Bosna i Hercegovina?

Kako smo već rekli, sigurno je da će BiH biti ispred trećeplasirane ekipe iz grupe I, pošto ni Senegal ni Irak ne mogu da ih sustignu, ali treba obratiti pažnju na ostale grupe.

GRUPA A

Ovdje bi mogla BiH da vreba svoju šansu, pošto se na trećem i četvrtom mjestu nalaze Češka i Južna Afrika sa po jednim bodom i igraju protiv Meksika, odnosno Južne Koreje od 03.00.

Meksiko - Češka

Južna Koreja - Južna Afrika

GRUPA C

Škotska se trenutno nalazi na trećem mjestu sa tri boda, što znači da Bosni i Hercegovini odgovara da ova selekcija ne pobijedi Brazil ili ne odigra neriješeno sa njima, dok Haiti nema tu šansu.

Brazil - Škotska.

GRUPA D

Kad je riječ o ovoj grupi, Australija i Paragvaj imaju po tri boda na drugom i trećem mjestu, dok igrjau međusobni duel. Potrebno je BiH da samo jedna ekipa pobijedi, dok bi i remi odgovaralo zbog bolje gol-razlike od Paragvaja.

Australija - Paragvaj

GRUPA E

Trenutno na trećem mjestu u ovoj grupi Ekvador ima jedan bod, koliko i Kurasao na posljednjem mestu. Ekvador će igrati protiv Njemačke, dok će Kurasao ukrstiti koplja sa Obalom Slonovače. Samim tim, velike su vjerovatnoće da i od ove grupe BiH bude bolja na trećem mestu.

Kurasao - Obala Slonovače

Ekvador - Njemačka.

GRUPA F

Švedska trenutno ima tri boda na trećem mjestu, Tunis je već otpisan. Švedska igra protiv Japana, koji ima četiri boda, koliko ima i Holandija. Ovdje samo treba da Švedska ne pobijedi Japan, jer bi se onda sve iskomplikovalo.

Švedska - Japan.

Tunis - Holandija

Grupa G

Ovo je najkompleksnija grupa. Belgija je trenutno na trećem mjestu sa dva boda, koliko ima i Iran na drugom mjestu, dok Novi Zeland ima jedan. Sve zavisi od posljednjeg kola, gdje igraju.

Egipat - Iran

Novi Zeland - Belgija.

Grupa H

Još jedna grupa u kojoj je sve moguće. Španija je na prvom mjestu sa četiri boda, Urugvaj na drugom sa dva, Zelenortska Ostrva imaju dva, a Saudijske Arabija jedan. Opet, sve je moguće i ovde i zavisi od posljednjeg kola.

Španija - Urugvaj.

Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija.

Grupa J

Još jedna grupa gdje je moguće, a imamo i direktan duel gde BiH navija za remi. Austrija i Alžir se bore za drugo, odnosno treće mjesto i igraće u posljednjem kolu.

Argentina - Jordan.

Austrija - Alžir.

Grupa L

Ovdje je i Hrvatska u kombinacijama raznim, a i oni se nalaze na trećem mjestu. Igraće protiv Gane, a ukoliko izgube... To bi obradovalo BiH, jer ostaju na tri boda.

Engleska - Panama.

Gana - Hrvatska

Grupa K

Na kraju, tu je i grupa K, gdje DR Kongo može da pobijedi Uzbekistan i dođe do četvrtog boda.

DR Kongo - Uzbekistan

Portugalija - Kolumbija

(Telegraf)