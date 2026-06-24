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Luka Modrić ušao u "klub 200" i stao uz rame Ronaldu i Mesiju

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:33

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Хрватски репрезентативац Лука Модрић (10) слави након утакмице Групе Л на Свjетском првенству у фудбалу између Панаме и Хрватске у Торонту, у уторак, 23. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Olivia White

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske, Luka Modrić, ispisao je nove stranice svjetske fudbalske istorije na Svjetskom prvenstvu.

U susretu protiv Paname, Modrić je odigrao svoj jubilarni 200. meč u dresu "Vatrenih", a saigrači su mu za ovaj nevjerovatan jubilej poklonili pobjedu.

Ovim nastupom, hrvatski vezista je postao tek četvrti fudbaler u istoriji ove igre koji je odigrao 200 ili više utakmica za nacionalni tim.

Ispred njega na vječnoj listi nalaze se još samo Kristijano Ronaldo, koji je za Portugal odigrao 230 utakmica, Badera Al Mutava iz Kuvajta sa 202 meča, te Leo Mesi koji je u dresu Argentine upisao 201 duel.

Sve je počelo prije tačno 20 godina

Svjedoci smo nevjerovatne dugovječnosti jednog od najboljih vezista svih vremena. Luka Modrić je za reprezentaciju debitovao sada već davne 2006. godine u prijateljskoj utakmici protiv Argentine odigranoj u Bazelu, kada je selektor bio Zlatko Kranjčar.

Na prvi pogodak u nacionalnom dresu čekao je pet mjeseci, a postigao ga je u Livornu protiv selekcije Italije.

Tokom dvije decenije igranja za reprezentaciju, Modrić je predvodio Hrvatsku do srebrne i bronzane medalje na svjetskim prvenstvima, a aktuelni Mundijal mu je već peti na kojem učestvuje u svojoj bogatoj karijeri.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Luka Modrić

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

reprezentacija Hrvatske

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