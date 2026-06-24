Sandra Afrika o bakšišu: Ima štekara

Pjevačica Sandra Afrika je gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića otkrila da već nekoliko godina nije u vezi, kao i da i dalje vjeruje u ljubav.

"Nemam dečka. Ima već dvije, tri godine. Nije mi se desilo ništa iskreno. Mislim da bih sve uradila zbog ljubavi", otkrila je pjevačica i dodala:

"Čast izuzecima, ali ima štekara... Bila je situacija gd‌je moraju da pitaju mamu i tatu koliko para mogu da potroše. Najveći bakšiš pamtim, u Crnoj Gori prije 15 godina i tada je to bilo dosta novca, posebno meni na tom početku. Nije bilo ništa privatno, ja sam pjevala i radila i to je to", otkrila je Afrika.

Podsjetimo, Afrika je nedavno pomenula i bivšeg dečka.

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"Mikiša je poslovni partner. Ne znam. Nemoj to da me pitaš. Ne znam. Ništa mi ne fali. Top mi je. Super mi je. Kad se namjesti, ima vremena, mlada sam. U periodu od četiri do sedam treniram (smijeh). Nekad pilates, nekad traka, malo kardio", rekla je pjevačica, prenosi Kurir.