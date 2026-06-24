Mama Aleksandre Prijović o njenom odrastanju i uspjehu: ''Morala je da napusti školu''

Dok publika širom regiona puni dvorane na koncertima Aleksandre Prijović i uživa u njenom novom albumu, njena majka Borka Mihajlović sa ponosom ističe da je pjevačica i prije velikog uspjeha bila dijete za primjer.

U iskrenom razgovoru prisjetila se Aleksandrinog odrastanja, prvih koraka u muzici, školovanja, ali i puta koji ju je doveo do statusa jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

Društvo Pouka iz Hercegovine: Baka Matija (87) ustaje u zoru, radi na njivi i ima važnu lekciju za mlade

Borka Mihajlović kaže da je Aleksandra još u najranijem djetinjstvu pokazivala veliki talenat za muziku, zbog čega je od porodice uvijek imala bezrezervnu podršku.

– Aleksandra je još kao dijete pokazivala talenat za pjevanje i imala je oduvijek moju podršku u svemu što je željela i radila. Poželjela bih takvo dijete svakom roditelju. Bila je pristojna, kulturna i odličan učenik. Ovo ne govorim zato što je moja kćerka i zato što želim da je hvalim, već zato što je zaista tako – rekla je Borka.

Govoreći o njenom obrazovanju, Aleksandrina majka ističe da je pjevačica bila uspješna i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali da je karijera u jednom trenutku promijenila njene prioritete, piše Mame.

– Bila je odličan učenik i u osnovnoj i u srednjoj školi. Završila je do trećeg stepena, a četvrti razred nije uspjela da privede kraju jer se u međuvremenu prijavila za „Zvezde Granda“ i nije mogla da uskladi sve obaveze. Ipak, planira da završi i četvrtu godinu kako se više ne bi pisalo da ima samo osnovnu školu – objašnjava Borka.

Savjeti Da li treba klimu gasiti kada izlazite iz kuće?

Kako kaže, Aleksandra Prijović je još kao djevojčica imala priliku da izbliza upozna estradni život, budući da je često odlazila sa majkom na nastupe.

– Još kao mala mogla je da vidi kako izgleda baviti se muzikom, jer sam je često vodila sa sobom. Na vrijeme je shvatila da svaki posao nosi i težinu i ljepotu. Prošla je kroz određene životne teškoće, ali se na kraju sve to pokazalo kao dobro iskustvo. Danas vidite gdje je, puni dvorane širom Srbije i regiona – kaže ona.

Iako je ponosna na kćerkin profesionalni uspjeh, Borka ističe da joj je posebno drago što je Aleksandra ostvarena i na privatnom planu.

Banja Luka Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

– Pored toga što je napravila sjajnu karijeru, ponosna sam na to što je izgradila jednu divnu porodicu. Svoje unuke volim najviše na svijetu. Moram da pomenem i svog zeta Filipa, koji je predivan prema mojoj ćerki. On je zaista dobar i kvalitetan čovek – zaključila je Borka Mihajlović.