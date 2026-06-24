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Mama Aleksandre Prijović o njenom odrastanju i uspjehu: ''Morala je da napusti školu''

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ATV redakcija
24.06.2026 07:57

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Александра Пријовић, нови албум
Foto: YouTube/printscreen

Dok publika širom regiona puni dvorane na koncertima Aleksandre Prijović i uživa u njenom novom albumu, njena majka Borka Mihajlović sa ponosom ističe da je pjevačica i prije velikog uspjeha bila dijete za primjer.

U iskrenom razgovoru prisjetila se Aleksandrinog odrastanja, prvih koraka u muzici, školovanja, ali i puta koji ju je doveo do statusa jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

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Borka Mihajlović kaže da je Aleksandra još u najranijem djetinjstvu pokazivala veliki talenat za muziku, zbog čega je od porodice uvijek imala bezrezervnu podršku.

– Aleksandra je još kao dijete pokazivala talenat za pjevanje i imala je oduvijek moju podršku u svemu što je željela i radila. Poželjela bih takvo dijete svakom roditelju. Bila je pristojna, kulturna i odličan učenik. Ovo ne govorim zato što je moja kćerka i zato što želim da je hvalim, već zato što je zaista tako – rekla je Borka.

Govoreći o njenom obrazovanju, Aleksandrina majka ističe da je pjevačica bila uspješna i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali da je karijera u jednom trenutku promijenila njene prioritete, piše Mame.

– Bila je odličan učenik i u osnovnoj i u srednjoj školi. Završila je do trećeg stepena, a četvrti razred nije uspjela da privede kraju jer se u međuvremenu prijavila za „Zvezde Granda“ i nije mogla da uskladi sve obaveze. Ipak, planira da završi i četvrtu godinu kako se više ne bi pisalo da ima samo osnovnu školu – objašnjava Borka.

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Kako kaže, Aleksandra Prijović je još kao djevojčica imala priliku da izbliza upozna estradni život, budući da je često odlazila sa majkom na nastupe.

– Još kao mala mogla je da vidi kako izgleda baviti se muzikom, jer sam je često vodila sa sobom. Na vrijeme je shvatila da svaki posao nosi i težinu i ljepotu. Prošla je kroz određene životne teškoće, ali se na kraju sve to pokazalo kao dobro iskustvo. Danas vidite gdje je, puni dvorane širom Srbije i regiona – kaže ona.

Iako je ponosna na kćerkin profesionalni uspjeh, Borka ističe da joj je posebno drago što je Aleksandra ostvarena i na privatnom planu.

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– Pored toga što je napravila sjajnu karijeru, ponosna sam na to što je izgradila jednu divnu porodicu. Svoje unuke volim najviše na svijetu. Moram da pomenem i svog zeta Filipa, koji je predivan prema mojoj ćerki. On je zaista dobar i kvalitetan čovek – zaključila je Borka Mihajlović.

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Aleksandra Prijović

Borka Mihajlović

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Pjevačica

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