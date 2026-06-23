Ova tri horoskopska znaka se više neće osjećati usamljeno

Za tri horoskopska znaka, 24. jun donosi kraj osjećaju usamljenosti. Tokom Mesečevog boravka u Škorpiji, ohrabreni smo da budemo iskreni prema sebi, što je ključni korak ka srećnijem životu.

Škorpijina energija u srijedu donosi potrebu za istinskom emocionalnom otvorenošću, a dubokim razumevanjem sopstvene psihe, tri znaka dolaze do spoznaja koje prekidaju njihovu prethodnu izolaciju i pripremaju ih da ponovo kažu „da“ ljubavi, piše YourTango.

Rak

Za Rakove, 24. jun donosi trenutak prosvetljenja. Svako oklevanje koje ste imali u vezi sa kontaktiranjem određenog člana porodice iznenada će izgledati kao stvar prošlosti. U srijedu, Mjesec u Škorpiji vas podstiče da izađete iz svoje kolotečine i započnete nešto novo. Predugo ste se držali ogorčenosti, a sada shvatate da su vas one samo dovele u izolaciju. Vrijeme je da ih se jednom za svagda oslobodite.

Ne morate da brinete o tome kako će druga osoba reagovati. Fokusirajte se na sebe i svoje oslobođenje. Budite veća osoba i otkrijte da dugoročna veza i prijateljstvo donose istinsko ispunjenje. Osjećaj usamljenosti koji vas je pratio više ne mora biti vaša stvarnost.

Škorpija

Sa Mjesecom u vašem znaku, Škorpiji, shvatićete da ste sami odgovorni za sopstvenu usamljenost. Stajali ste na putu sopstvene sreće, a u srijedu je vrijeme da se povučete i pružite se prijateljima i porodici. Vaše srce žudi za prijateljem, ali ponos je postao prepreka. Na duge staze, sve se svodi na takmičenje između njih dvoje. Pitanje je šta će prevladati - vaše srce koje žudi za vezom ili vaš ponos?

Zanimljivosti Jedan znak će u julu dobiti sve ono što je ikad želio

Teško vam je da priznate ove stvari, ali morate konačno da pustite svoj ponos da popusti. Potrebna vam je povezanost u životu ako ikada želite da prevaziđete ovaj osećaj usamljenosti. Pod uticajem Mjeseca u Škorpiji, spremni ste da uradite šta god je potrebno i konačno pružite ruku onima koje volite.

Riba

Ribe odavno znaju da im strah od intimnosti stoji na putu srećnijeg života. Izgradili ste svoju odbranu i sada se pitate zašto ste se toliko trudili. Tokom Mjeseca u Škorpiji, podsetićete se da vam nije suđeno da budete sami, barem ne u meri u kojoj ste to nedavno doživeli. Iako možda uživate u vremenu provedenom sami, u nekom trenutku samoća postaje previše.

Na današnji dan, obratite se svojim voljenima. Iako se možda pripremate za odbijanje, zaista nema potrebe. Bićete ponovo dočekani u njihovo krilo, toplo i sa ljubavlju. Vaše usamljeno poglavlje je konačno završeno.

(indeks)