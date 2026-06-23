Iskusni Miki izvukao soma većeg od čovjeka: "Vukao me 30 metara"

Ušće Tamiša u Dunav ponovo je opravdalo titulu vrhunske ribolovačke lokacije, nakon što je iskusni pecaroš Miki iz vode izvukao pravog riječnog džina.

Ušće Tamiša u Dunav ponovo je opravdalo titulu vrhunske ribolovačke lokacije, nakon što je iskusni pecaroš Miki iz vode izvukao pravog riječnog džina.

Ljudi su se šokirali

Ljudi su se šokirali kada su vid‌jeli da ovo riječno stvorenje nadmašuje čak i Mikijevu veličinu i izgleda zastrašujuće!

Som impresivne dužine

Riječ je o somu impresivne dužine od oko 210 centimetara, koji je ostavio bez riječi sve ljubitelje prirode i njegove kolege ribolovce.

Som duži od čovjeka

Fotografije ovog nesvakidašnjeg ulova brzo su preplavile društvene mreže, a posebno je privukao pažnju kadar na kojem Miki leži pored džinovske ribe, pokazujući da je som znatno duži od čoveka.

Oduševljeni pratioci nisu šted‌jeli riječi hvale, pa su se u komentarima ispod objava samo nizale čestitke na ulovu života.

Iskusni ribolovac Miki uspio je da izvuče soma impresivne dužine od oko 210 centimetara i težine preko 80 kilograma.

Ulov karijere

Za Mikija, koji je poznat po tome što poštuje rijeku i redovno vraća velike primjerke nazad u vodu, ovo je ulov karijere.

"Imao sam dosta velikih kapitalaca, nije mi prvi veliki som, ali ovo mi je rekordni ulov. Dužina je 210 centimetara i ima preko 80 kilograma", Ističe Miki za Telegraf.

Borba od pola sata

Borba sa ovom nemani bila je sve samo ne laka i trajala je punih pola sata.

"Som me je vukao nekih 30 metara sa sve sidrom i čamcem. Bila je to ozbiljna borba za pamćenje. Ulovljen je na štap, a mamac je bio kombinacija durboka i tri crne gliste", kaže on.

Mikijevi profili na Fejsbuku i Instagramu i inače su puni snimaka velikih ulova, ali ovaj rekorder je privukao posebnu pažnju, a čestitke kolega ribolovaca i ljubitelja prirode i dalje se nižu u komentarima.