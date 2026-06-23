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Dnevni horoskop za 23. jun: Jedan znak očekuje finansijski procvat, drugi blista u ljubavi

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 06:58

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Хороскоп
Foto: pexels/Jean Neves

Zvijezde vam danas poručuju da je vrijeme za akciju – dok neki znakovi uživaju u plodovima svog rada, drugima se otvaraju vrata za potpuno nove poslovne i emotivne prilike. Saznajte šta vam predviđa dnevni horoskop za utorak.

Ovan

Danas ćete biti puni energije i spremni da završite sve ono što ste dugo odlagali. U ljubavi su moguća prijatna iznenađenja ako pokažete više nježnosti i razumijevanja.

Bik

Fokus će vam biti na finansijama i praktičnim obavezama, pa je pravi trenutak za donošenje mudrih odluka. U emotivnim odnosima samo iskren razgovor može da riješi nesporazume.

Blizanci

Vaša komunikativnost dolazi do izražaja i lako ćete osvojiti simpatije ljudi iz okruženja. Iskoristite dan za nove dogovore, ali ne obećavajte više nego što možete da ispunite.

Rak

Emocije će danas biti naglašene, pa ćete željeti više mira i vremena sa bliskim osobama. Obratite pažnju na svoje potrebe i ne zanemarujte odmor.

Lav

Pred vama je dan u kojem ćete željeti da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Moguće su nove poslovne prilike ili pohvale za vaš trud.

Djevica

Organizacija i disciplina doneće vam dobre rezultate, naročito kada su posao i svakodnevne obaveze u pitanju. Ne zaboravite da odvojite vrijeme i za opuštanje.

Vaga

Danas ćete težiti harmoniji i izbjegavati nepotrebne sukobe. Ljubavna situacija može krenuti u ljepšem pravcu zahvaljujući vašem šarmu.

Škorpija

Intuicija će vam biti pojačana, zato slušajte unutrašnji glas pri donošenju važnih odluka. Moguća su zanimljiva poznanstva ili neočekivani obrti u odnosima.

Strijelac

Avanturistički duh vodiće vas ka novim idejama i iskustvima. Budite otvoreni za promjene, ali pažljivo procijenite rizike prije nego što napravite veliki korak.

Jarac

Poslovne obaveze zahtijevaće dodatnu posvećenost, ali će vaš trud biti primijećen. U privatnom životu pronađite ravnotežu između odgovornosti i uživanja.

Vodolija

Kreativne ideje i drugačiji pogledi na stvari mogu vam donijeti zanimljive prilike. Dan je povoljan za druženje, razmjenu mišljenja i planiranje budućih koraka.

Ribe

Vaša mašta i osjećajnost danas će biti posebno izraženi, pa ćete lakše razumjeti potrebe drugih ljudi. Ne dozvolite da tuđe brige potpuno zasjene vaše želje.

(Mondo)

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