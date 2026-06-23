Mbape ispisao istoriju Mundijala: Francuska pregazila Irak

Francuska mašina nastavlja dominaciju na Svjetskom prvenstvu - "trikolori" su u Filadelfiji deklasirali Irak rezultatom 3:0 i već sada osigurali plasman u nokaut fazu.

Ipak, ovaj susret nije obilježila samo sjajna igra, već i pravi haos. Nakon prvog poluvremena, nebo se „otvorilo“, a oluja i obilna kiša natjerale su sudije da prekinu meč na čak dva sata. Dok su se navijači evakuisali sa tribina, fudbaleri su čekali nastavak, koji je donio još bolju igru favorita.

Glavni junak večeri bio je Kilijan Mbape. Sa dva pogotka, u 14. i 54. minuti, zvijezda Francuske stigla je do nevjerovatnih 16 golova na svjetskim prvenstvima. Ovim učinkom, Mbape se na vječnoj listi strijelaca izjednačio sa legendarnim Miroslavom Klozeom, dok mu Lionel Mesi sada „bježi“ samo dva gola.

Posebnu simboliku ovom nastupu daje činjenica da je Mbape do istorije stigao upravo u svom jubilarnom, 100. nastupu za reprezentaciju. Tačku na i stavio je Usman Dembele u 66. minuti za konačnih 3:0.

Francuska nakon dva kola ima maksimalnih šest bodova i puca na prvo mjesto u grupi, o čemu će odlučivati u narednom kolu protiv Norveške. Sa druge strane, Irak će u duelu sa Senegalom pokušati da se oprosti od turnira uz častan rezultat.