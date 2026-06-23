Logo
Large banner

Mbape ispisao istoriju Mundijala: Francuska pregazila Irak

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 06:46

Komentari:

0
Француски фудбалер Усман Дембеле (7) слави са Килијаном Мбапеом (10) након што су постигли свој трећи гол током утакмице Групе I Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Ирака у Филаделфији, понедјељак, 22. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Derik Hamilton

Francuska mašina nastavlja dominaciju na Svjetskom prvenstvu - "trikolori" su u Filadelfiji deklasirali Irak rezultatom 3:0 i već sada osigurali plasman u nokaut fazu.

Ipak, ovaj susret nije obilježila samo sjajna igra, već i pravi haos. Nakon prvog poluvremena, nebo se „otvorilo“, a oluja i obilna kiša natjerale su sudije da prekinu meč na čak dva sata. Dok su se navijači evakuisali sa tribina, fudbaleri su čekali nastavak, koji je donio još bolju igru favorita.

Glavni junak večeri bio je Kilijan Mbape. Sa dva pogotka, u 14. i 54. minuti, zvijezda Francuske stigla je do nevjerovatnih 16 golova na svjetskim prvenstvima. Ovim učinkom, Mbape se na vječnoj listi strijelaca izjednačio sa legendarnim Miroslavom Klozeom, dok mu Lionel Mesi sada „bježi“ samo dva gola.

Posebnu simboliku ovom nastupu daje činjenica da je Mbape do istorije stigao upravo u svom jubilarnom, 100. nastupu za reprezentaciju. Tačku na i stavio je Usman Dembele u 66. minuti za konačnih 3:0.

Francuska nakon dva kola ima maksimalnih šest bodova i puca na prvo mjesto u grupi, o čemu će odlučivati u narednom kolu protiv Norveške. Sa druge strane, Irak će u duelu sa Senegalom pokušati da se oprosti od turnira uz častan rezultat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Kilijan Embape

reprezentacija Francuske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас је Свети Тимотеј Бруски, а ову молитву обавезно изговорите

Društvo

Danas je Sveti Timotej Bruski, a ovu molitvu obavezno izgovorite

2 h

0
Бх. држављанин напао полицајце и побјегао након пуцња упозорења

Svijet

Bh. državljanin napao policajce i pobjegao nakon pucnja upozorenja

2 h

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Fudbal

Siti plaća Čelsiju 20 miliona za trenera

10 h

0
Познато колико је Мареј наплаћивао Ђоковићу

Tenis

Poznato koliko je Marej naplaćivao Đokoviću

10 h

0

Više iz rubrike

Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Fudbal

Siti plaća Čelsiju 20 miliona za trenera

10 h

0
Аргентина побједа СП 2026

Fudbal

Vanvremenski Lionel Mesi - dva gola za vječnost, pobjedu i nokaut fazu Argentine

11 h

0
Евакуисани навијачи пред меч Француске и Ирака

Fudbal

Evakuisani navijači pred meč Francuske i Iraka

12 h

0
Лионел Меси је управо ушао у историју

Fudbal

Lionel Mesi je upravo ušao u istoriju

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

09

17

Zašto neke trenutke pamtimo cijeli život? Odgovor stiže na posebnom događaju u Banjaluci

09

16

Dječak (14) pao sa visine od 10 metara: Zadobio teške povrede kičme

09

07

Cvijanović stigla na konferenciju "Muniekspo 2026"

09

06

Haos ispred kladionice: Pretukao sugrađanina, razbio vrata, pa napao policiju

09

03

Pakleno jutro u Dubrovniku: U 5 sati izmjereno 30 stepeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner