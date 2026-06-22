Evakuisani navijači pred meč Francuske i Iraka

Fudbalska utakmica između Francuske i Iraka na Svjetskom prvenstvu u fudbalu mogla bi da ne počne na vrijeme zbog vrlo nepovoljnih vremenskih uslova koji vladaju u Filadelfiji. Zbog toga je na samo tri sata do početka meča evakuisan i čitav stadion!

Naime, navijači koji su se nalazili na tribinama stadiona u Filadelfiji u jednom momentu dobili su upozorenje putem velikog video bima da se očekuje drastično pogoršanje vremena uz rizik od udara groma na području samog stadiona.

Samim tim, naređena je hitna evakuacija stadiona i svi navijači morali su da se povuku u zatvoren prostor, a dok kiša i dalje pljušti u Filadelfiji. Prema novim pravilima FIFA, meč mora da bude prekinut ukoliko se uoče grmljavinski procesi u blizini samog stadiona. To bismo mogli prvi put da vidimo večeras.

Na velikom video bimu se u jednom momentu pojavila poruka na kojoj je stajalo:

- Molimo da napustite mesta za sedenje na otvorenom! Tražite zaklon i pratite uputstva osoblja na stadionu. Opasna oluja se približava - pisalo je na video bimu.

(Telegraf)