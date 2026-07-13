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Dječak ranjen u pucnjavi ispred osnovne škole

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 15:20

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U Smederevu je zbog sumnje da je nakon sukoba sa grupom maloljetnika, pucao ih gasnog pištolja u blizini škole, uhapšen U.R. (24).

Tom prilikom ranjen je jedan dječak.

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Kako je saopštio MUP, incident se dogodio nakon verbalnog i fizičkog sukoba osumnjičenog sa nekoliko maloljetnika u dvorištu osnovne škole. Sumnja se da je potom otišao do svoje kuće, uzeo gasni pištolj napunjen metalnim kuglicama i vratio se u ulicu pored škole, gdje je ispalio više projektila u pravcu maloljetnika.

Tom prilikom jedan od dječaka pogođen je u šaku i zadobio je povredu. Kako se nezvanično saznaje, povrijeđeni maloljetnik zadobio je povredu lijeve šake, dok su njegove povrede okarakterisane kao lake tjelesne povrede.

Prema navodima policije, osumnjičeni se nakon pucnjave ponovo vratio kući, ostavio pištolj, a zatim krenuo nazad ka školskom dvorištu. Kada je primjetio policijsku patrolu, pokušao je da pobjegne, najprije skuterom, a zatim i pješice, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhapsili.

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- Pretresom njegove porodične kuće pronađen je i oduzet gasni pištolj sa okvirom u kojem se nalazilo 11 metalnih kuglica, za koji se sumnja da je korišten tokom incidenta - navode iz Policijske uprave Smederevo.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, U. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf.rs)

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Pucnjava

Škola

Smederevo

Policija

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