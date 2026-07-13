Psi lutalice zaklali četiri ovce u Boljaniću

Autor:ATV redakcija
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U domaćinstvu Đurđije Ristić iz dobojskog sela Boljanići psi lutalice su tokom vikenda zaklali četiri, a šest ovaca izranjavali.
Ristićeva je novinarima izjavila da je štetu uočila u subotu, 11. jula, oko 6.20 časova kada je krenula da nahrani ovce u toru.
Prema njenim riječima, psi su počupali daske i ušli u tor koji je obezbijeđen elektronskom čuvaricom.
"Kada sam došla, dva su pobjegla. Zatekla sam tri mrtve ovce, a jedna je kasnije podlegla", navela je Ristićeva.
Navodeći da su psi lutalice prisutni na ovom području, Ristićeva je istakla da je zvala policiju, koja je izašla na teren i obavijestila veterinarsku inspekciju.
Iz Policijske uprave Doboj potvrdili su da su u subotu zaprimili prijavu o navedenom događaju, prenosi Srna
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