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Psi lutalice zaklali četiri ovce u Boljaniću

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 13:22

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пси луталице заклали четири овце
Foto: Srna

U domaćinstvu Đurđije Ristić iz dobojskog sela Boljanići psi lutalice su tokom vikenda zaklali četiri, a šest ovaca izranjavali.

Ristićeva je novinarima izjavila da je štetu uočila u subotu, 11. jula, oko 6.20 časova kada je krenula da nahrani ovce u toru.

Prema njenim riječima, psi su počupali daske i ušli u tor koji je obezbijeđen elektronskom čuvaricom.

"Kada sam došla, dva su pobjegla. Zatekla sam tri mrtve ovce, a jedna je kasnije podlegla", navela je Ristićeva.

Navodeći da su psi lutalice prisutni na ovom području, Ristićeva je istakla da je zvala policiju, koja je izašla na teren i obavijestila veterinarsku inspekciju.

Iz Policijske uprave Doboj potvrdili su da su u subotu zaprimili prijavu o navedenom događaju, prenosi Srna

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Tagovi :

Ovce

Psi lutalice

PU Doboj

Đurđija Ristić

Boljanići

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