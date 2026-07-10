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Raspisan javni poziv: Za svaku rođenu bebu od Grada 500 KM

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ATV redakcija
10.07.2026 16:11

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Беба
Foto: pexels/Helena Lopes

U Foči je danas zvanično raspisan javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete u 2026. godini u iznosu od 500 konvertibilnih maraka.

Ova nova mjera, zajedno sa odlukom o potpunom oslobađanju plaćanja članarina u lokalnim sportskim klubovima za djecu iz višečlanih porodica, predstavlja nastavak snažne podrške natalitetu i porodici na području grada.

Javni poziv obuhvata svako novorođeno dijete u ovoj godini, što znači da pravo na pomoć od 500 KM imaju i roditelji čije su bebe rođene u januaru i prethodnim mjesecima 2026. godine.

​Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović istakao je da je ovo ispunjenje ranije datog obećanja građanima.

​„Kao što sam i obećao u ranijem periodu, javni poziv upravo danas raspisujemo. Iznos za početak je 500 maraka i on će se iz godine u godinu u narednom periodu, shodno budžetu Grada Foče, sukcesivno povećavati. Vi znate da mi skoro svake godine uvodimo po jednu dodatnu mjeru za podršku, prije svega natalitetu i porodici, jer nam je jako bitno da naš grad ima što veći bio stanovnika i da porodice osjete podršku gradske uprave“, poručio je Vukadinović za Radio Foču.

Druga nova mjera direktno je usmjerena na rasterećenje budžeta porodica sa troje, četvoro i više djece, sa ciljem da se mladima olakša bavljenje sportom. Tim povodom, gradska uprava će uputiti dopis svim lokalnim sportskim kolektivima.

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​„Svaki sportski kolektiv koji prima makar i jednu jedinu marku iz budžeta Grada Foče dobiće ovaj dopis i sugestiju da porodice koje imaju troje, četvoro i više djece ne plaćaju članarinu. Smatram da je to jedan koristan, indirektan vid pomoći našim porodicama preko sportskih klubova“, istakao je gradonačelnik.

​On je podsjetio da u narednim danima počinje i isplata sredstava za sufinansiranje ekskurzija i škola u prirodi za porodice sa troje, četvoro i više djece, što je mjera pokrenuta prije mjesec dana. Pored toga, u fazi realizacije je i uvođenje „Ponosnih kartica“ koje će, u saradnji sa nadležnom fondacijom, donijeti dodatne popuste i pogodnosti za višečlane porodice.

​Pored dvije najnovije odluke, Grad Foča kroz budžetsku poziciju podrške natalitetu u ukupnom iznosu od 340.000 KM aktivno sprovodi i finansira sljedeće mjere:

​1.Finansiranje procedure asistirane reprodukcije (vantjelesna oplodnja) do 5000,00 KM

​2.Jednokratna pomoć porodicama za prvu bebu (porodica koja se nalazi u evidenciji Biroa Foča) 1000,00 KM

​3.Jednokratna pomoć porodicama koje dobiju treće i svako sljedeće dijete 1000,00 KM

​4.Jednokratna pomoć učenicima čiji se roditelji nalaze u evidenciji Biroa Foča, 200,00 KM

​5.Jednokratna pomoć učenicima prvog razreda osnovnih škola, 100,00 KM

​6.Jednokratna pomoć višečlanim porodicama (sa troje, četvoro i više djece) za nabavku zimnice, 200,00 KM

​7.Nabavka i podjela autosjedalica za bebe rođene u 2026. godini, 200,00 KM

​8.Pomoć maturantima u organizaciji maturske večeri,

​9.Nabavka knjiga za sve učenike od 5-9 razreda iz Foče (sufinansiranje)

​10.Jednokratna pomoć višečlanim porodicama sufinansiranje ekskurzije, izleti 200,00 KM.

(radio foča)

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