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Kod Višegrada pronađena lobanja: Policija osigurava mjesto pronalaska

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 15:31

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Код Вишеграда пронађена лобања: Полиција осигурава мјесто проналаска
Foto: ATV

Policijskoj stanici Višegrad je prijavljeno da je u mjestu Kaoštice pronađena lobanja koja svojim izgledom asocira da je ljudskog porijekla, potvrđeno je za "Avaz" iz PU Foča .

Obaviješteno je Tužilaštvo BiH, a policija osigurava lice mjesta do donošenja naredbe o obavljanju uviđaja.

(Avaz)

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Tagovi :

Policija

PU Foča

pronađene kosti i lobanja

Višegrad

Tužilaštvo BiH

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