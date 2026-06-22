Kod Višegrada pronađena lobanja: Policija osigurava mjesto pronalaska

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Policijskoj stanici Višegrad je prijavljeno da je u mjestu Kaoštice pronađena lobanja koja svojim izgledom asocira da je ljudskog porijekla, potvrđeno je za "Avaz" iz PU Foča .

Obaviješteno je Tužilaštvo BiH, a policija osigurava lice mjesta do donošenja naredbe o obavljanju uviđaja. (Avaz)

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