Kod Višegrada pronađena lobanja: Policija osigurava mjesto pronalaska

Autor:ATV redakcija
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Policijskoj stanici Višegrad je prijavljeno da je u mjestu Kaoštice pronađena lobanja koja svojim izgledom asocira da je ljudskog porijekla, potvrđeno je za "Avaz" iz PU Foča .
Obaviješteno je Tužilaštvo BiH, a policija osigurava lice mjesta do donošenja naredbe o obavljanju uviđaja.
(Avaz)
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