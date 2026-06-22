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Užasan prizor u BiH: Pronađeno tijelo žene, uviđaj u toku

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 12:11

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U naselju Vojnu kod Mostara jutros je pronađeno tijelo ženske osobe, potvrđeno je iz MUP-a HNK.

“Beživotno tijelo ženske osobe pronađeno je u 8:15 sati u Vojnu kod Mostara. Na terenu se nalaze službenici Policijske uprave Mostar koji obavljaju uviđaj.

Na mjestu događaja nalazi se i vozilo hitne medicinske pomoći”, dodali su u MUP-u HNK.

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Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.

Trenutno nije poznat identitet žene.

(Crna-Hronika)

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Mostar

pronađeno tijelo

MUP HNK

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