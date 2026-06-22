Užasan prizor u BiH: Pronađeno tijelo žene, uviđaj u toku

Autor:ATV redakcija
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U naselju Vojnu kod Mostara jutros je pronađeno tijelo ženske osobe, potvrđeno je iz MUP-a HNK.
“Beživotno tijelo ženske osobe pronađeno je u 8:15 sati u Vojnu kod Mostara. Na terenu se nalaze službenici Policijske uprave Mostar koji obavljaju uviđaj.
Na mjestu događaja nalazi se i vozilo hitne medicinske pomoći”, dodali su u MUP-u HNK.
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Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.
Trenutno nije poznat identitet žene.
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