Užasan prizor u BiH: Pronađeno tijelo žene, uviđaj u toku

U naselju Vojnu kod Mostara jutros je pronađeno tijelo ženske osobe, potvrđeno je iz MUP-a HNK.

“Beživotno tijelo ženske osobe pronađeno je u 8:15 sati u Vojnu kod Mostara. Na terenu se nalaze službenici Policijske uprave Mostar koji obavljaju uviđaj.

Na mjestu događaja nalazi se i vozilo hitne medicinske pomoći”, dodali su u MUP-u HNK.

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Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.

Trenutno nije poznat identitet žene.

(Crna-Hronika)