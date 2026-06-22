Saobraćajna nezgoda u Čatrnji, povrijeđen vozač

Đ.R. iz Šekovića povrijeđen je juče u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, u mjestu Čatrnja.

Uviđaj na licu mjesta su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška koji su utvrdili da je lice Đ.R. zadobilo tjelesne povrede.

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"Na vozilu i kući privatnog vlasništva je nastupila materijalna šteta", navodi se u saopštenju Policijske uprave Gradiška.