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Saobraćajna nezgoda u Čatrnji, povrijeđen vozač

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 10:08

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Саобраћајна незгода у Чатрњи, повријеђен возач
Foto: ATV

Đ.R. iz Šekovića povrijeđen je juče u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, u mjestu Čatrnja.

Uviđaj na licu mjesta su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška koji su utvrdili da je lice Đ.R. zadobilo tjelesne povrede.

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"Na vozilu i kući privatnog vlasništva je nastupila materijalna šteta", navodi se u saopštenju Policijske uprave Gradiška.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

PU Gradiška

udes

povrijeđen vozač

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