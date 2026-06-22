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Majstorović nakon požara: Komšija mi je sve zapalio, napadao me sjekirom

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ATV redakcija
22.06.2026 09:59

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Пожар у Дервенти
Foto: Derventski list

Srđan Majstorović, sin vlasnika radionice "Majstorović" u Derventi, koja je noćas izgorjela, rekao je za "Nezavisne novine" da im je imovinu zapalio prvi komšija, te da šteta iznosi milion maraka.

"Ljudski faktor je u pitanju. Požar je podmetnut, čovjek mi je zapalio kuću, radionicu, sve. To je prvi komšija. Nikad nismo bili u sukobu. Napadao me je sjekirom, a evo sada mi je uzeo sve što sam imao", rekao je Majstorović za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, šteta je veća od milion KM.

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Izgorjela je, dodaje, kuća, firma, sedam - osam vozila.

"Mi smo se iščupali u minut, evo dijete mi je u Hitnoj", rekao je Majstorović.

Podsjetimo, radionica Majstorović, ali i kuća, potpuno su izgorjele u velikom požaru koji je rano jutros, u ponedjeljak, 22. juna, izbio u Derventi.

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