Poznat identitet muškarca koji jeje ubio ženu pa pucao sebi u glavu

U mjestu Miričina kod Gračanice Safet Kovačević je sinoć večeras ubio svoju suprugu, pa onda počinio samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Avaz", on je suprugu prvo htio ubiti u kući, a onda je ona počela bježati.

Na kraju je stigao ispred kuće i pucao na nju iz lovačke puške.

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Nakon toga je pucao i sebi u glavu, a onda je preminuo na putu prema UKC-u Tuzla.

"21.6.2026. godine oko 19.40 sati PS Gračanica je zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina, grad Gračanica došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica", navela je policija i dodala:

"Navodi prijave su potvrđeni, na mjestu događaja zatečeno je tijelo žene N.K. (1958) bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac S.K. (1958) sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu ali je isti u vozilu naknadno preminuo".

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O događaju je obaviješten kantonalni tužilac KTTK koji će rukovoditi uviđajem, a isti će izvršiti istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK u cilju utvrđivanja okolnosti navedenog događaja.