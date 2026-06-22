Logo

Sudija otkrio detalje iz iskaza dječaka ubice: ''U majku je imao najviše povjerenja''

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 07:58

Komentari:

0
Судија открио детаље из исказа дјечака убице: ''У мајку је имао највише повјерења''

Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju.

Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne. Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović je tokom obrazloženja presude otkrio da je dječak ubica imao strah od majke, što pokazuje i njegov iskaz.

туча-песница-шака

Hronika

Zeničanin udario prodavca, pa mu uputio jezive prijetnje

Kako je sudija objasnio, dječak ubica je prilikom svog iskaza rekao da je, nakon ulaska u školu, imao namjeru da pozove majku, “jer se uplašio”.

– U majku je imao najviše povjerenja, ali se plašio njene reakcije. Ne njenog reagovanja, već cijelog saznanja o toj situaciji. On je prije izabrao da uđe u školu i ispali veliku količinu metaka koju je ponio, nego da o svom planu obavijesti majku. Plašio se njenog saznanja da je to planirao – pojasnio je sudija Martinović, prenosi Blic.

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Експлозија у Катару

Svijet

Eksplozija u Kataru: Najmanje 54 osobe povrijeđene, 18 se vodi kao nestalo

Masakr u OŠ “Vladislav Ribnikar”, od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je vještačenjem da je postojala velika brzina pucanja što je prouzrokovalo greške u okidanju.

Dječak ubica je ispričao da je dvije ili tri nedjelje prije masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima djece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

Takođe, pretraživao je na internetu “kompleks niže vrijednosti i kompleks niže vrijednosti su dva lica iste medalje”, “antisocijalno ponašanje kod djece”, “revidirani portret psihopata”, “antisocijalni poremećaj ličnosti”, “sajt češka zbrojevka”, “volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata”, “zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje”, “smrtna kazna u Srbiji”, “Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta”, “razlika između psihopata i normalnih ljudi”.

возач

Svijet

Prva ispovijest majke čijeg je sina pregazio vozač iz BiH

Na izricanju presude otkriveno je da je samo 2 minuta prije nego što je dječak ubica kročio u hol škole njemu majka poslala poruku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosta Kecmanović

Vladislav Ribnikar

Vladimir Kecmanović

Miljana Kecmanović

Komentari (0)

Pročitajte više

Данас славимо Светог Кирила Александријског: Изговорите ове ријечи за мир у души и дому

Društvo

Danas slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog: Izgovorite ove riječi za mir u duši i domu

3 h

0
Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"

Društvo

Spremite se za temperaturni šok: Stiže "vremenska bomba"

3 h

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Republika Srpska

Cvijanovićeva nastavlja posjetu Izraelu

3 h

0
Зграда Управног одбора УИО у Бањалуци.

Republika Srpska

Upravni odbor UIO danas odlučuje o povratu PDV-a na prvu nekretninu

3 h

0

Više iz rubrike

Зеничанин ударио продавца, па му упутио језиве пријетње

Hronika

Zeničanin udario prodavca, pa mu uputio jezive prijetnje

3 h

0
Ротација полиције Републике Српске

Hronika

Oglasila se policija o zločinu u BiH: Otkriveni identiteti

11 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Novi detalji užasa u BiH: Preminuo muškarac koji je ubio ženu pa pucao sebi u glavu

12 h

0
Хорор у БиХ: Из ловачке пушке убио супругу

Hronika

Horor u BiH: Iz lovačke puške ubio suprugu

12 h

0

  • Najnovije

10

48

Upozorenje građanima: Strogo je zabranjeno, kazne su visoke

10

45

Prepoznajte švalera za samo nekoliko minuta: Ovi gestovi ga odaju

10

44

Cvijanović: Na sastanku sa Sarom potvrđeno prijateljstvo Srpske i države Izrael

10

42

Krijumčarili migrante čamcem preko Drine: Uhapšene tri osobe

10

42

Premijer Velike Britanije podnio ostavku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima