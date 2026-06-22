Sudija otkrio detalje iz iskaza dječaka ubice: ''U majku je imao najviše povjerenja''

Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju.

Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne. Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović je tokom obrazloženja presude otkrio da je dječak ubica imao strah od majke, što pokazuje i njegov iskaz.

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Kako je sudija objasnio, dječak ubica je prilikom svog iskaza rekao da je, nakon ulaska u školu, imao namjeru da pozove majku, “jer se uplašio”.

– U majku je imao najviše povjerenja, ali se plašio njene reakcije. Ne njenog reagovanja, već cijelog saznanja o toj situaciji. On je prije izabrao da uđe u školu i ispali veliku količinu metaka koju je ponio, nego da o svom planu obavijesti majku. Plašio se njenog saznanja da je to planirao – pojasnio je sudija Martinović, prenosi Blic.

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

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Masakr u OŠ “Vladislav Ribnikar”, od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je vještačenjem da je postojala velika brzina pucanja što je prouzrokovalo greške u okidanju.

Dječak ubica je ispričao da je dvije ili tri nedjelje prije masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima djece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

Takođe, pretraživao je na internetu “kompleks niže vrijednosti i kompleks niže vrijednosti su dva lica iste medalje”, “antisocijalno ponašanje kod djece”, “revidirani portret psihopata”, “antisocijalni poremećaj ličnosti”, “sajt češka zbrojevka”, “volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata”, “zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje”, “smrtna kazna u Srbiji”, “Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta”, “razlika između psihopata i normalnih ljudi”.

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Na izricanju presude otkriveno je da je samo 2 minuta prije nego što je dječak ubica kročio u hol škole njemu majka poslala poruku.