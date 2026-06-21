Oglasila se policija o zločinu u BiH: Otkriveni identiteti

Strašna tragedija potresla je BiH u večernjim satima ove nedjelje, nakon što je muškarac ubio suprugu, a potom sebi pucao u glavu.

Od zadobijenih povreda on je preminuo u vozilu Hitne pomoći prilikom transporta u bolnicu.

O svemu se sada oglasila policija, koja je istakla da su utvrđeni identiteti ubice i ubijene.

"21.6.2026. godine oko 19.40 sati PS Gračanica je zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina, grad Gračanica došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica", navela je policija i dodala:

"Navodi prijave su potvrđeni, na mjestu događaja zatečeno je tijelo žene N.K. (1958) bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac S.K. (1958) sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu ali je isti u vozilu naknadno preminuo".

O događaju je obaviješten kantonalni tužilac KTTK koji će rukovoditi uviđajem, a isti će izvršiti istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK u cilju utvrđivanja okolnosti navedenog događaja.

Više informacija biće poznato po okončanju uviđaja i drugih potrebnih radnji.