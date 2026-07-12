Bivši emir Katara umro u 74. godini

Bivši emir Katara, šeik Hamad bin Kalifa el Tani, preminuo je u 74. godini, saopštila je zvanična služba Amiri divan te zemlje.

"Sa srcima nepokolebljivim u veru i Božju odluku i sudbinu, Amiri divan žali zbog velikog gubitka za naciju - smrti Njegovog visočanstva, oca-emira šeika Hamada bin Kalife el Tanija koji je preminuo jutros. Neka mu se Bog smiluje", navodi se u saopštenju Amiri divana, prenosi Al Džazira.

Šeik Hamad je vladao Katarom od 1995. do 2013. godine, kada je dobrovoljno prenio vlast na svog sina, sadašnjeg emira šeika Tamima bin Hamada Al Thanija.

Tokom njegove osamnaestogodišnje vladavine, Katar je doživio značajan ekonomski i međunarodni uspon zahvaljujući ogromnim rezervama prirodnog gasa.

(telegraf)