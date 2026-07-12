Zlatan Ibrahimović opleo kao nikada prije! Žestoko udario po svima i nikoga nije štedio

Pošto je krovna fudbalska organizacija (FIFA) morala zvanično da pravda jednu kontroverznu odluku, na Svjetskom prvenstvu podigla se prava bura. Da situacija bude još napetija, potrudio se Zlatan Ibrahimović, koji otvoreno tvrdi da izjednačujući pogodak Džuda Belingema protiv selekcije Norveške nikako nije smio da bude priznat.

Šveđanin je, u svom prepoznatljivom, oštrom stilu, uputio žestoke kritike arbitrima, optuživši ih da zarad velikih reprezentacija i spektakla svjesno gaze pravila fudbalske igre.

Komentarišući situaciju koja je podijelila svjetsku javnost, Ibrahimović uopšte nije birao riječi:

„Baš me briga da li se to desilo u prvom ili u 90. minutu, jer pravila moraju biti ista za sve. To je spoljni uticaj na igru ukoliko lopta udari u kabl od kamere i promijeni smjer kretanja. Sudija je u tom trenutku morao momentalno da prekine meč! Svi sada veličaju Belingemovu završnicu, koja jeste bila dobra, ali se postavlja ključno pitanje: Da li je taj napad uopšte smio da se nastavi? Ako poštujemo pravila – odgovor je ne“, jasan je Zlatan.

Da je Norveška dala ovakav gol, izbio bi opšti haos

Harizmatični napadač je uvjeren da se Englezima gleda kroz prste isključivo zbog veličine njihovog imena i rejtinga.

„Fudbal ne smije da se pretvori u igru gdje ignorišemo zakone samo zato što je postignut atraktivan pogodak. Zamislite da je Norveška dala identičan gol protiv Engleske – pa svuda bi izbio opšti haos! Od igrača ne možete zahtijevati da poštuju pravila igre, a da ih vi sami zanemarujete kada vam to ide u prilog. Jedini ispravan nastavak meča bila bi spuštena lopta, pod uslovom da je kabl zaista uticao na let lopte. U tom slučaju nema napada, nema izjednačenja i nema nikakve debate“, oštar je Ibrahimović.

Čitav skandal eksplodirao je u samoj završnici prvog poluvremena velikog četvrtfinalnog okršaja. Nakon asistencije Entonija Gordona, Engleska je došla do izjednačenja (1:1), a zvijezda Real Madrida Džud Belingem upisao je svoj peti pogodak na turniru.

Norveški fudbaleri su, zajedno sa selektorom Staleom Solbakenom, još na putu ka svlačionici napravili ogroman pritisak na sudije. Pravi haos je, međutim, nastao tek kada je američka televizija FOX Sports u svom studiju emitovala usporeni snimak iz drugog ugla.

Na pomenutom video-zapisu jasno se uočava da je lopta, nakon dugog ispucavanja norveškog čuvara mreže Orjana Nilanda, u vazduhu najvjerovatnije zakačila konstrukciju pauk-kamere koja visi iznad terena. Tek nakon tog detalja, ona je stigla do Harija Kejna, koji je potom pokrenuo akciju za izjednačujući gol Engleske.

Mundijal 2026, Norveška, Engleska

Da su Norvežani u pravu odmah je potvrdio i čuveni engleski arbitar Mark Klatenburg. On je istakao da bi igra morala biti prekinuta u slučaju bilo kakvog kontakta sa kamerom, što automatski znači da kasniji pogodak Belingema ne bi mogao biti priznat.

FIFA izvukla dokaze: Tehnologija riješila misteriju

Ipak, FIFA je sve dileme i potencijalne teorije zavjere presjekla naučnim dokazima. Ugledni britanski list „Tajms“ prenosi da su čelnici svjetske kuće fudbala odmah nakon završetka utakmice očitali zvanične podatke sa senzora koji se nalazi unutar same službene mundijalske lopte.

Ovaj visokotehnološki čip u stanju je da registruje i najmanji mogući dodir na površini lopte, a detaljna analiza grafikona pokazala je da kontakta sa kamerom uopšte nije bilo.

„Apsolutno nikakav ‘pik’ niti trzaj koji bi ukazao na kontakt sa kablom ili kamerom nije zabilježen na grafičkom prikazu, nakon što smo detaljno provjerili sve parametre sa senzora“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

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Zahvaljujući ovoj tehnologiji potvrđeno je da arbitri nisu imali nikakav osnov da prekinu igru. Belingemov gol je i definitivno proglašen potpuno regularnim, bez obzira na gnjev Zlatana Ibrahimovića i oštre proteste koji stižu iz Osla.

(Kurir)