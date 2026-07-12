Prve riječi Halanda poslije ispadanja sa Mundijala, ova izjava će se pamtiti i prepričavati

Gotovo je Svjetsko prvenstvo za Norvešku, koja je u četvrtfinalu Mundijala morala da pruži ruku Engleskoj (1:2). Nije uspjela Solbakenova ekipa da ponovi rezultat iz osmine finala kada je eliminisala Brazil, ali je pobrala simpatije cijelog svijeta.

I dalje se priča o kontroverznom golu Džuda Belingema, odnosno situaciji koja je prethodila tom pogotku. Naime, navodi se da je lopta prilikom ispucavanja Nilanda, pogodila kabl jedne od kamera, ali senzor nije detektovao tako nešto. Javila se i FIFA, koja je dala konačan sud.

Uprkos svemu, Norveška je kupila srca mnogih, a Erling Haland je imao iza sebe sjajan Mundijal. Iako nije uspjeo da ostavi pečat u posljednjoj utakmici, Svjetsko prvenstvo je završio sa sedam golova, dok jedan više imaju Mesi i Mbape. Ipak, mogli bi da ga preteknu Džud Belingem i Hari Kejn koji su zasad na koti šest.

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Poslije utakmice Haland je bio razočaran, ali u isto vrijeme i ponosan, pa je dao izjavu kojom će se dičiti cijela Norveška.

- Ovo je bilo ludo putovanje. Mislim da mi je ovo promijenilo život, da budem iskren. Mislim da smo Norvešku ucrtali na fudbalsku mapu - poručio je Haland.

(telegraf)