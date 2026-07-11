Kejn: Haland i ja se ne možemo porediti

Broje se sati do dugoiščekivanog četvrtfinalnog spektakla na Svjetskom prvenstvu u kojem će se sastati Norveška i Engleska.

Ulog je golem jer pobjednik osigurava polufinale protiv Argentine ili Švajcarske, a sudar energičnih Skandinavaca i iskusnog Gordog Albiona na rasporedu je večeras u 23 sata.

Uoči utakmice, s novinarima je razgovarao Hari Kren, prvo ime engleske reprezentacije, koji je sa šest postignutih golova jedan od istaknutih igrača prvenstva. Napadač Bajerna predvodi reprezentaciju koja se nada prekidu 60-godišnjeg posta, koliko je prošlo od jedinog engleskog naslova svjetskih prvaka. Kejna su pitali je li bolji napadač on ili Norvežanin Erling Haland, koji je na ovom prvenstvu zabio sedam golova.

Kejn: Nadam se da Haland neće ići protiv nas

"Ovo je za mene pitanje na koje je nemoguće odgovoriti. Mi smo različiti tipovi igrača. Erling je nevjerojatan strijelac, fizički je mašina, zvijer. Njegova završnica je na najvišem mogućem nivou, statistika govori sama za sebe.

Ja sam drugačiji igrač. Zabijem nešto golova, ali više sam uključen u igru. Mislim da se nas dvojica ne možemo upoređivati. Poštujem Halanda kao kolegu profesionalca. Nadam se da neće ići protiv nas u četvrtfinalu", poželio je Kane.

(indeks)