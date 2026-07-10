Šakira uslikana u kupaćem u 49. godini

Popularna kolumbijska zvijezda Šakira uslikana je u kupaćem kostimu na plaži u Majamiju, a njen neverovatan izgled u 49. godini ostavio je sve bez daha.

Šakira već nedjelju dana boravi na Floridi u okviru svoje velike turneje "Las Mujeres Ya No Lloran", gdje je pored uspješnih koncerata stigla i da sa sinovima isprati mečeve Svjetskog prvenstva.

Paparaci su latino divu uhvatili dok je hvatala predah i uživala u opuštenom danu u zalivu Majami Biča. Atraktivna Kolumbijka još jednom je opravdala titulu jedne od najzgodnijih žena svijeta, prošetavši zanosnu figuru u upečatljivom crvenom bikiniju sa resama na gornjem i donjem delu, koji je uklopila sa suknjom u istom stilu.

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Njene najnovije fotografije preplavile su društvene mreže, a komentari na račun njenog izgleda, s obzirom na to da sljedeće godine puni pedeset, ne prestaju da se nižu.

"Sjajno izgleda, sjajno", "Zaista može da se pohvali ovakvim tjelom i prirodnim izgledom sa 49 godina", "Prelijepa je".

Ipak, pažnju je privukao i komentar jednog tviteraša koji se našalio na račun teorija zavjere koje u poslednje vrijeme kruže internetom.

"Jeste li sigurni da je to Šakira?"

On je ovim aludirao na nedavne bizarne teorije da je na otvaranju Svjetskog prvenstva umjesto Šakire zapravo nastupila njena dvojnica.