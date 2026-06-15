Šakira: Moji sinovi su rođeni zahvaljujući pjesmi 'Waka Waka'

Autor:ATV
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U razgovoru za magazin "People", Šakira se prisjetila trenutka koji je obilježio njenu muzičku karijeru, ali joj je i donio ono najvrijednije - sinove Milana i Sašu.
Te davne 2010. godine, Šakira je doživjela svjetsku slavu zahvaljujući hitu "Waka Waka (This Time for Africa)", službenoj himni tadašnjeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.
Pjesma je postala globalni fenomen, te se i danas rado sluša u gotovo svakoj prilici. Osim što je obilježila njenu muzičku karijeru, pjevačica kaže da joj je donijela i veliku životnu radost - sinove Milana i Sašu.
U razgovoru za magazin "People", Šakira je podsjetila da je tada i upoznala Žerard Pikea, fudbalera s kojim je kasnije dobila djecu. Par se 2022. godine razišao.
"Zato svoju djecu zovem 'Waka djecom'. Vjerujem da su zahvaljujući toj pjesmi rođena", rekla je i dodala: "Ona me odvela na Svjetsko prvenstvo, koje je uticalo na moj život, a iz svega toga rodili su se oni, najbolje što mi se ikada dogodilo."
Prisjetila se i svog nastupa godine 2014. kada je sa pjesmom "La La La (Brazil 2014)" još jednom oduševila fanove.
"Tada sam bila trudna sa Sašom, svojim mlađim sinom, i nastupala sam, a moji fanovi su odmah počeli da komentarišu: 'Šakira je trudna'. Bila sam trudna tek mjesec dana ili dva, ali očigledno me jako dobro poznaju", zaključila je, prenosi B92.
Kolumbijska pjevačica se sinoć vratila na Svjetsko prvenstvo i to u velikom stilu. Izvela je novi hit "Dai Dai", a pažnju modnih kritičara privukla je i dobro osmišljenom modnom kombinacijom.
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