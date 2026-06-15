Šakira: Moji sinovi su rođeni zahvaljujući pjesmi 'Waka Waka'

U razgovoru za magazin "People", Šakira se prisjetila trenutka koji je obilježio njenu muzičku karijeru, ali joj je i donio ono najvrijednije - sinove Milana i Sašu.

Te davne 2010. godine, Šakira je doživjela svjetsku slavu zahvaljujući hitu "Waka Waka (This Time for Africa)", službenoj himni tadašnjeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Pjesma je postala globalni fenomen, te se i danas rado sluša u gotovo svakoj prilici. Osim što je obilježila njenu muzičku karijeru, pjevačica kaže da joj je donijela i veliku životnu radost - sinove Milana i Sašu.

U razgovoru za magazin "People", Šakira je podsjetila da je tada i upoznala Žerard Pikea, fudbalera s kojim je kasnije dobila d‌jecu. Par se 2022. godine razišao.

"Zato svoju d‌jecu zovem 'Waka d‌jecom'. Vjerujem da su zahvaljujući toj pjesmi rođena", rekla je i dodala: "Ona me odvela na Svjetsko prvenstvo, koje je uticalo na moj život, a iz svega toga rodili su se oni, najbolje što mi se ikada dogodilo."

Prisjetila se i svog nastupa godine 2014. kada je sa pjesmom "La La La (Brazil 2014)" još jednom oduševila fanove.

"Tada sam bila trudna sa Sašom, svojim mlađim sinom, i nastupala sam, a moji fanovi su odmah počeli da komentarišu: 'Šakira je trudna'. Bila sam trudna tek mjesec dana ili dva, ali očigledno me jako dobro poznaju", zaključila je, prenosi B92.

Povratak sa još jednim hitom

Kolumbijska pjevačica se sinoć vratila na Svjetsko prvenstvo i to u velikom stilu. Izvela je novi hit "Dai Dai", a pažnju modnih kritičara privukla je i dobro osmišljenom modnom kombinacijom.