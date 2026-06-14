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Tamara Milutinović u paklu! Doletjela u Beograd pa ostala u šoku, izgubili joj kofer sa instrumentima

Autor:

ATV
14.06.2026 18:07

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Тамара Милутиновић
Foto: Youtube/Blic

Tamara Milutinović danas je doletjela u Beograd vrativši se sa jednog od svojih nastupa. Pjevačica je dolaskom na aerodrom našoj ekipi otkrila da su ona i njen tim izgubili kofer u kojem su bili instrumenti.

- Instrumenti su bili u koferima, snaći ćemo se...- rekla nam je ona.

Tamara je priznala da su takve situacije sa gubljenjem kofera normalne i da se dešavaju.

Danas je u Beograd doputovao Riki Martin a mi smo pjevačicu pitali da li je uspjela da ga vidi na aerodromu.

- Nisam ga vidjela. Sigurno da bih ga prepoznala, samo ja što ne obraćam pažnju pa ni ne gledam...pa odspavam...- rekla je ona pa je otkrila da li je kao klinka bila zaljubljena u njega.

- Nisam ja ta generacija, ja sam malo mlađa...- dodala je ona.

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U jednom trenutku pored pjevačice je prošao njen kolega Adil maksutović koji je žurio da izađe iz hola, pa se nije javio pjevačici. Upitana da otkrije da li su ovakve situacije uobičajene da joj se kolega ne javi, Tamara je kratko prokomentarisala:

- Javi se inače.

Zašto se ovog puta desio izuzetak kratko je rekla:

- To morate njega da pitate.

(telegraf)

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Tamara Milutinović

koferi

Pjevačica

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