Logo

Uništen automobil Bake Praseta od 700.000€: On pobjesnio, pojavio se i snimak!

14.06.2026 14:00

Komentari:

0
Уништен аутомобил Баке Прасета од 700.000€: Он побјеснио, појавио се и снимак!
Foto: Tiktok

Jutjuber Baka Prase objasnio je kako je njegov Porše od 700.000 evra oštećen priliko stavljanja folija, zbog čega su strane krenule da mu ispadaju plastike, a prozori se ne zatvaraju jednako.

Baka koji je nedavno boravio u Monaku, gdje je noć u hotelu plaćao 8.000 evra, pri povratku sa putovanja otkrio je da ima problema sa svojima automobilom od 700.000 evra.

On je putem svog lajva otkrio kako su radnici pri stavljanju folije na automobil pogrešno vraćali dijelove zbog čega su krenule da mu ispadaju plastike.

Ауто Баке Прасета
Auto Bake Praseta

- Auto je napravljen bez greške, ali onda sam ga ja poslao na farbanje i onda na foliranje, a Mansory ne radi folije. Onda kada su ljudi stavljali zaštitne folije, skidali su sve da bi to dobro napravili. Onda su raz*ebali sve, a to su prozori i migavci - objasnio je on.

Baka je zatim odvezao svoj automobil kod majstora kako bi se ove poteškoće rešile, a tada je snimio šta sve na automobilu trenutno ne valja.

On je snimio polomljene plastike, odnosno migavce, a zatim i prozore na automobilu koji se ne zatvaraju pravilno.

Podijeli:

Tagovi :

Baka Prase

Automobil

Komentari (0)

Pročitajte više

Бака Прасе

Scena

"Hoću da staviš 610 kubika plus transfer masti" Baka šokira ponovo: Platio Mileni nove grudi

2 sedm

2
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Potvrđena optužnica protiv muškarca za kojeg se sumnja da je zapalio automobil Bake Praseta

3 sedm

0
Дара Бубамара, пјевачица

Scena

Dara Bubamara otkrila koliko zarađuje mjesečno, pa je Baka Prase šokirao: ''Svaka ti čast!''

1 mj

2
Бака прасе

Scena

"U kontaktu smo, ali ne možemo od 4 do pola 7" Baka Prase dovodi Daru Bubamaru na lajv

1 mj

0

Više iz rubrike

Пјевач Јаков Јозиновић

Scena

Jakov Jozinović objavio prvi album

3 h

0
пјевачица Марија Шерифовић

Scena

Marija Šerifović završila u bolnici, uvezli je u invalidskim kolicima: Otkrila detalje pakla koji je preživjela

4 h

0
Aleksej Bjelogrlić i Sara Jo

Scena

Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić raskinuli: Glumac je otkačio, isplivala šokantna poruka

7 h

0
Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Scena

Meksička političarka slavila pobjedu na Mundijalu: Dekolte zasjenio slavlje

20 h

0

  • Najnovije

16

54

Ova 3 kineska znaka narednih 7 dana štite zvijezde: Kineski horoskop najavljuje nedjelju iz snova

16

51

Trebinjski odbornik udario sugrađanku, prijavio da je potom pretučen

16

30

Ćosić: Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište, Vlada uskače da završi svaki projektat

16

28

Mazalica: Osim sve skuplje samopromocije Stanivukovića, ne vidi se ništa

16

27

Novaković Bursać: Brojač na Trgu Krajine? Zvuči poznato, pomalo otrcano

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima