Dara Bubamara otkrila koliko zarađuje mjesečno, pa je Baka Prase šokirao: ''Svaka ti čast!''

11.05.2026 09:14

Дара Бубамара, пјевачица
Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ugostio je u svom lajvu pjevačicu Daru Bubamaru koja je tom prilikom otkrila koliko novca zarađuje mjesečno, a onda je veći šok uslijedio kada je jutjuber otkrio svoju cifru.

Naime, gostujući kod Bake Praseta, Dara Bubamara je najprije, kako je ispričao jutjuber tražila 50.000 evra da gostuje kod njega.

- Dara Bubamara je tražila 50.000 evra da dođe u lajv" - rekao je Baka Prase odmah na samom početku, pa nastavio:

- Dara me je podržala kada sam tek počinjao, a sada je vrijeme da je podržim nju. Mi smo se upoznali prije 7 godina na rođendanu u Novom Sadu" - pričao je Baka.

Ubrzo zatim počeli su da govore o zaradi i Dara Bubamara je otkrila da mjesečno zarađuje oko 120.000 evra.

- Zavisi i od toga koliko imam reklamnih kampanja, tezgi, oko 120.000 evra, a možda i malo manje, rekla je Dara, a onda je Baka Prase priznao koliko on novca zaradi mjesečno.

- 600.000 evra, tu negde, zavisi od mjeseca do mjeseca - rekao je Baka Prase, a Dara je dodala: "Svaka ti čast".

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

