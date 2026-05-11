Kovačević: Srpska je vječna, a Šmit odlazi poražen!

11.05.2026 09:09

Ковачевић: Српска је вјечна, а Шмит одлази поражен!
Foto: ATVRadovan Kovačević

Kristijan Šmit je možda dobio koju bitku i nanio je neku štetu. Iako je ciljao isključivo Republiku Srpsku, više je naštetio BiH, a najviše, čak fatalno, međunarodnu superviziju u BiH. A Srpska je dobila rat, poručio je Radovan Kovačević srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Ne zbog toga što se riješila jednog frustriranog i nedoraslog penzionera. Nego zbog toga što su njene politike i njen koncept BiH prevladali. Politike Milorada Dodika. Iza koga, za razliku od svih sarajevskih (š)mitova, stoji narod", napisao je Kovačević na Iks-u.

Zato je, dodaje on, jasno rečeno da je koncept izgradnje (nemogućih) nacija završen.

"Kao što je rečeno i da, ako postoji volja da BiH opstane, ona to može samo na unutrašnjem dijalogu dva ravnopravna entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda. Što Dodik govori dvadeset godina. Oni koji su radili sa željom da dočekaju kraj Srpske, dočekali su isključivo svoj kraj. A Srpska je vječna", naglasio je on.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

