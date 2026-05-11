Danas toplo i vjetrovito, evo gdje se očekuju pljuskovi i grmljavina

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme, uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Kiša će biti nešto češća na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana će se u nekoliko navrata premiještati od zapada ka sjeveru i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva na sjeveroistoku će biti prolazno jačih pljuskova.

Vjetar će biti umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 21 do 28 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno devet, Han Pijesak i Sarajevo 10, Bjelašnica 11, Višegrad, Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Bugojno i Livno 12, Bihać, Tuzla i Zenica 13, Novi Grad i Ribnik 14, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor, Trebinje i Mostar 15, Bijeljina i Neum 16 stepeni Celzijusovih.