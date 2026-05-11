Logo
Large banner

Danas toplo i vjetrovito, evo gdje se očekuju pljuskovi i grmljavina

Autor:

ATV
11.05.2026 08:04

Komentari:

0
Данас топло и вјетровито, ево гдје се очекују пљускови и грмљавина
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme, uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Kiša će biti nešto češća na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana će se u nekoliko navrata premiještati od zapada ka sjeveru i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva na sjeveroistoku će biti prolazno jačih pljuskova.

Vjetar će biti umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 21 do 28 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno devet, Han Pijesak i Sarajevo 10, Bjelašnica 11, Višegrad, Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Bugojno i Livno 12, Bihać, Tuzla i Zenica 13, Novi Grad i Ribnik 14, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor, Trebinje i Mostar 15, Bijeljina i Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Vremenska prognoza

Vrijeme danas

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац у Црној Гори преминуо након уједа пчеле

Region

Muškarac u Crnoj Gori preminuo nakon ujeda pčele

3 h

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik: Pobegla sam grobaru sa lopate

3 h

0
Беба

Društvo

Rode su bile vrijedne: Rođeno 19 beba u Srpskoj

3 h

0
Ђина Џиновић зауставила саобраћај: Снимала се насред улице

Scena

Đina Džinović zaustavila saobraćaj: Snimala se nasred ulice

3 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Srpska neuništiva

3 h

3
Синиша Каран и Саво Минић

Republika Srpska

Karan i Minić sa delegacijom iz Sankt Peterburga

4 h

2
Минић послао поруку Додику - зна се на кога се односи

Republika Srpska

Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

13 h

2
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, говори на централној свечаности поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године

Republika Srpska

Dodik najavio postupke nakon potvrde da Šmit odlazi

13 h

9

  • Najnovije

11

22

Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

11

21

Bizarna situacija u Hrvatskoj: Nezadovoljan igrač nakon poluvremena otišao - kući

11

21

Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

11

12

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

11

12

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner