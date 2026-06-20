Dječaci upali u školu sa mačetom: Povrijeđena djevojčica (13)

Maloljetnici stari 13 i 14 godina uhapšeni su u naselju Fojos, u španskom gradu Valensiji, nakon što su navodno ušli u lokalnu srednju školu naoružani mačetom i bejzbol palicom i lakše povrijedili trinaestogodišnju djevojčicu, saopštili su danas izvori iz Civilne garde.

Od dva maloljetnika, koji žive u susjednom gradu Albalat dels Sorels, jedan je i dalje u pritvoru, dok je drugi pušten jer je mlađi od 14 godina i stoga ne može da bude krivično odgovoran, prenosi RTVE.

Prema izvorima iz Civilne garde, dječarci su nosili mačetu dugu 40 centimetara i bejzbol palicu kada su juče ušli u srednju školu Eskultor Frančesko Badija.

Napadnuta djevojčica je zadobila lakše povrede vrata.

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Civilna garda i lokalna policija poslale su nekoliko jedinica na lice mjesta nakon što su ih pozvali zaposleni u obrazovnom centru. U toku je istraga o svim okolnostima incidenta.

/Glas Srpske/