Požar u luksuznom rizortu sa 1.700 turista: Ima mrtvih

Ogroman požar zahvatio je popularni ol-inkluziv rizort "Viva Dominicus Bayahibe" u Dominikanskoj Republici. Požar je odnio najmanje jedan život, a više osoba je povrijeđeno. Oko 1.700 ljudi moralo je da bude evakuisano.

Šokantni snimci prikazuju gust dim koji se uzdizao iz dijela rizorta.

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Prema saopštenju hitne službe, život je izgubila 46-godišnja Italijanka, Frančeska Valentino. Tri osobe su prevezene u zdravstvene ustanove, dok je još šestoro zbrinuto na licu mjesta. Među pogođenima su bili gosti hotela, posjetioci i pripadnici hitnih službi.

Rizort, u kojem noćenje košta oko 350 dolara, veoma je popularan među američkim turistima, od kojih su mnogi evakuisani.

Prema preliminarnim nalazima Operativnog centra za vanredne situacije (COE), požar se brzo proširio zbog zapaljivih dijelova krovne konstrukcije napravljenih od palminog lišća, kao i zbog vremenskih uslova i vjetra.

Un mort i 1.700 turistes evacuats per un gran incendi en un resort de República Dominicana https://t.co/kBAblMaakh pic.twitter.com/175BvqWIIu — 3CatInfo (@3CatInfo) June 20, 2026

Vatra je stavljena pod kontrolu, ali uzrok požara još nije utvrđen i istraga je u toku. Gosti su privremeno premješteni u obližnje hotele.

(Mondo)