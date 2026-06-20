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Hezbolah: Ne prekidamo vatru sve dok...

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 15:15

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Талибани Авганистан
Foto: Nava Jamshidi/Tanjug/AP

U jednoj od najoštrijih izjava do sada, zvaničnici Hezbolaha poručili su da ne vide mogućnost prekida vatre sa Izraelom sve dok izraelske snage ostaju na libanskoj teritoriji.

Jasno su istakli da će svaki nastavak vojnih operacija naići na odlučan odgovor njihovog pokreta, signalizirajući da su spremni za dalju eskalaciju.

Ali Fajad, poslanik Hezbolaha u libanskom parlamentu, eksplicitno je izjavio da je stav pokreta "jasan, nedvosmislen i nepregovarački".

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Dodao je da politička i vojna podrška Irana, kao i njegova spremnost da nastavi da podržava Liban, predstavljaju važan faktor u suprotstavljanju Izraelu.

U odvojenom, ali podjednako zabrinjavajućem obraćanju, poslanik Hezbolaha Ali Amar upozorio je da se region nalazi u "veoma osjetljivoj i opasnoj fazi".

Amar nije štedio ni libanske vlasti, kritikujući ih zbog, kako je naveo, "ustupaka" i zalaganja za direktne pregovore sa Izraelom. Ocjenjujući da trenutna situacija zahtijeva veće jedinstvo unutar Libana, pozvao je na snažniji otpor i zajednički stav protiv spoljnih pritisaka.

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Tagovi :

Hezbolah

Izrael

Liban

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