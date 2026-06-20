Krvavi napad u Crnom moru: Dronom pogođen brod, ima poginulih

Autor:ATV redakcija
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Jedan član posade je poginuo, a dva su ranjena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, saopštila je Panamska pomorska uprava (AMP).
Incident se dogodio u četvrtak, a jedan od ranjenih članova posade nalazi se u teškom stanju, navela je AMP, prenosi Indeks.
Istraga o napadu je u toku.
Panamske vlasti prikupljaju zvanične informacije o napadu i u kontaktu su sa uključenim stranama.
Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savjetovao brodovima da izbjegavaju plovidbu kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru, kao i u Azovskom moru na sjeveru.
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Panama ima najveći registar brodova na svijetu Panama upravlja najvećim svjetskim registrom brodova, sa oko 16 odsto globalne trgovačke flote koja plovi pod njenom zastavom.
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