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Krvavi napad u Crnom moru: Dronom pogođen brod, ima poginulih

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 15:05

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Крвави напад у Црном мору: Дроном погођен брод, има погинулих
Foto: screenshot

Jedan član posade je poginuo, a dva su ranjena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, saopštila je Panamska pomorska uprava (AMP).

Incident se dogodio u četvrtak, a jedan od ranjenih članova posade nalazi se u teškom stanju, navela je AMP, prenosi Indeks.

Istraga o napadu je u toku.

Panamske vlasti prikupljaju zvanične informacije o napadu i u kontaktu su sa uključenim stranama.

Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savjetovao brodovima da izbjegavaju plovidbu kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru, kao i u Azovskom moru na sjeveru.

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Panama ima najveći registar brodova na svijetu Panama upravlja najvećim svjetskim registrom brodova, sa oko 16 odsto globalne trgovačke flote koja plovi pod njenom zastavom.

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