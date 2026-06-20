Tramp predstavio novi predsjednički avion: ''Najluksuzniji na svijetu''

Američki predsjednik Donald Tramp predstavio je novi predsjednički avion "Er fors van", obojen u crvenu, bijelu, tamnoplavu i zlatnu boju, koji je poklon katarskog emira Tamima bin Hamad Al Tanija.

Tokom predstavljanja, Tramp je zahvalio katarskom emiru, te istakao da se avio smatra najluksuznijim na svijetu, da je urađen na nivou koji vjerovatno više nikada neće biti dostignut.

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Prema njegovim riječima, novi avion je neophodan da bi Sjedinjene Države držale korak sa modernijim letjelicama koje koriste strani državnici.

"Te zemlje nas veoma poštuju, a ipak imaju avione koji su mnogo noviji i mnogo bolji. To je pomalo apsurdno", naglasio je Tramp.

Novi "Er fors van" poklonjen je Trampu dan nakon što su se zvaničnici Bijele kuće oprostili od jednog od dva aviona Boing 747 iz predsjednikove flote, koji je više od 30 godina služio za prevoz američkih predsjednika.

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Dva stara Boinga 747 u predsjedničkoj floti ušla su u službu 1990. godine, tokom mandata američkog predsjednika Džordža H. V. Buša.

(SRNA)